Barcelona oživela z zmago nad Dragićevim Milanom, Zvezda povozila Galatasaray

Dragić v skoku z Ekpejem Udohom na eni od tekem Evrolige v aktualni sezoni. (Foto: AP)

Za Milančane Zoran Dragić ni dobil prav veliko priložnosti za igro, prvič je bil na parketu šele ob koncu tretje četrtine. Na koncu je odigral dobrih pet minut in se med strelce vpisal s tremi zadetimi prostimi meti, zgrešil pa vse štiri mete iz igre. Barcelona je v drugem polčasu nadoknadila zaostanek iz prvega dela, odločilnih za zmago je bilo tretjih deset minut, ki so jih Katalonci dobili s 24:10, prednost pa so znali zadržati do konca.

Klubi drugih slovenskih igralcev v najmočnejšem tekmovanju bodo svoje tekme igrali v petek. Baskonia Jake Blažiča bo gostovala pri turškem Anadoluju Efesu, Brose Bamberg Alekseja Nikolića bo gostil Žalgiris Kaunas, mladi slovenski zvezdnik pri Realu Luka Dončić pa bo ob 21. uri začel svojo zadnjo evroligaško tekmo kot "mladinec", saj bo zadnjega februarja dopolnil 18 let. Tekmec madridske ekipe bo turška Darušafaka Istanbul.

Izidi 23. kroga:

Emporio Armani Milano ‒ Barcelona 78:83

(Zoran Dragić 5:12 minute za Milano, 3 točke)

CSKA Moskva ‒ Maccabi Tel Aviv 93:81

Fenerbahče Istanbul ‒ Olympiacos Pirej 67:64

Crvena zvezda ‒ Galatasaray Istanbul 77:58