Baskonia presenetila Fenerbahče v Istanbulu, sedem točk Blažiča, zmage še za Maccabi, CSKA, Žalgiris in Barco

Košarkarji Armanija so se merili z ekipo Maccabija in brez pomoči poškodovanega Zorana Dragića izgubili za deset točk. (Foto: AP)

Na četrtkovih tekmah 25. kroga košarkarske Evrolige je od Slovencev nastopil le Jaka Blažič. Njegova Baskonia Vitoria je v gosteh premagala Fenerbahče Istanbul z 79:74. Blažič je k pomembni zmagi Baskov v boju za zgornjo polovico lestvice prispeval sedem točk. Blažič je na igrišču preživel deset minut, v statistiko pa ob sedmih točkah dodal še en skok. Shane Larkin je bil prvi strelec gostov z 19 točkami, Rafa Luz jih je dodal deset. Gostitelji so hitro povedli in pobegnili na pet točk (13:8), a je Baskonia na prvi krajši odmor odšla s točko naskoka (19:18). Baskom je uspel tudi niz 9:0 v nadaljevanju polčasa, ki so ga Blažič in soigralci dobili s 43:35. Po košu Ilimaneja Diopa je prednost narasla že na deset v 25. minuti, a na krilih razpoloženega Bogdana Bogdanovića (26 točk) se je favorizirani Fener približal na zgoljštiri točke razlike na začetku zadnje četrtine, A Baskonia je spet odgovorila in pobegnila (70:60), zaključni juriš Turkov in približanje na vsega točko zaostanka pa vnovič ni bil dovolj. Rodrigue Beaubois je uspel v nekaj ključnih akcijah in Baski so se veselili pomembne zmage.

Brez poškodovanega Zorana Dragića je Olimpia Milano izgubila na gostovanju pri Maccabiju v Tel-Avivu (92:82). Moskovski CSKA je z zmago na domačem parketu nad Galatasarayem (85:69) kot prvi napredoval v končnico. Nando De Colo je 18 od svojih 22 točk prispeval v prvem polčasu tekme, na kateri je bil zmagovalec precej hitro znan. Turki so sicer obetavno začeli, nato pa je CSKA pred polčasom uprizoril pravi šov in z nizom 25:3 praktično odločil dvoboj že pred zadnjimi 20 minutami. Na zadnji četrtkovi tekmi je Barcelona sredi "norišnice", ki jo je v tem sredozemskem mestu povzročila sredina tekma nogometne Lige prvakov, uspela jezditi na valu evforije in proti Unicsu vknjižila eno redkih zmag v tej sezoni (70:62), po kateri je ohranila minimalne možnosti za uvrstitev v končnico. Barcelona je po izenačenem prvem polčasu pobegnila na dovolj visoko prednost in dvoboj mirno pripeljala h koncu. Unics brez prvega strelca Keitha Langforda ni našel odgovora za Stratosa Perperoglouja (13 točk) in Victorja Claverja (12), najboljša strelca pri gostih sta bila Pavel Antipov (12) in Quino Colom (10 in 8 podaj).

Izidi:

Fenerbahče ‒ Saski Baskonia 74:79

(Jaka Blažič 7 točk in 1 skok v 10 min. za Baskonio.)

Maccabi Tel-Aviv ‒ EA7 Olimpia Milano 92:82

(Zorana Dragića ni bilo v ekipi Olimpie.)

CSKA Moskva ‒ Galatasaray 85:69

Žalgiris Kaunas ‒ Panathinaikos 64:58

Barcelona ‒ Unics Kazan 70:62