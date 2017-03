Biki premagali Udrihov Detroit in se v bitki za osmo mesto na vzhodu približali vročici

Beno Udrih je v svojo statistiko vpisal en skok, (Foto: AP)

Prvi strelec tekme v Chicagu je bil bik Nikola Mirotić z 28 točkami, njegov soigralec Jimmy Butler je prispeval 16 točk in 12 skokov. Na drugi strani sta po 14 točk dala Marcus Morris in Tobias Harris. Poraz Detroita je razveselil Miami Gorana Dragića, saj se ekipi borita končnico, na roko gre vročici tudi poraz Indiane proti Bostonu (100:109). Miami ima sedaj pred Chicagom, ki je z zmago skočil na deveto mesto vzhoda eno zmago prednosti, a imajo košarkarji s Floride tudi eno odigrano tekmo manj. Detroit je padel na deseto mesto in ima prav tako zmago manj in tekmo več od Dragičevega Miamija.

V Utahu je blestel Rudy Gobert s 35 točkami in 13 skoki, 24 točk je pri New Yorku dosegel Kristaps Porzingis. Za nov izjemen večer pa je poskrbel prvi strelec lige NBA, zvezdnik Oklahome Russell Westbrook, ki je znova dosegel trojni dvojček. Njegova Oklahoma je zmagala s 112:97, Westbrook pa je 35-ič v rednem delu sezone vpisal trojni dvojček: 18 točk, 11 skokov in 14 podaj. Ob tem je vse točke dosegel bo 100-odstotnem metu, kar do zdaj ni uspelo še nikomur.

"Jaz sem samo igral, izkoriščal svoj čas. Rad bi nadaljeval v takem ritmu in v igro vključil še soigralce," je po tekmi dejal Westbrook, ki za zgodovino rabi na zadnjih 11 tekmah še šest trojnih dvojčkov, da prehiti Oscarja Robertsona, ki je v sezoni 1961/62 dosegel 41 trojnih dvojčkov. V tej sezoni je Robertson kot edini igralec v zgodovini lige NBA imel povprečje trojnega dvojčka. Westbrook je na dobri poti, da ga prehiti, saj trenutno njegovo povprečje znaša 31,4 točke, 10,5 skoka in 10,3 podaje na tekmo. Orlando je s 102:109 izgubil proti Charlottu, Washington je s 104:100 premagal Atlanto, Denver je bil s 126:113 boljši od Clevelanda, Sacramento pa je priznal premoč Milwaukeeju z 98:116.

Izidi:

Chicago Bulls - Detroit Pistons 117:95

Utah Jazz - New York Knicks 108:101

Orlando Magic - Charlotte Hornets 102:109

Boston Celtics - Indiana Pacers 109:100

Oklahoma City Thunder - Philadelphia 76ers 122:97

Washington Wizzards - Atlanta Hawks 104:100

Denver Nuggets - Cleveland Cavaliers 126:113

Sacramento Kings - Milwaukee Bucks 98:116