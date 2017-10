Bo evropska košarkarska smetana vendarle lahko nastopila na novembrskih kvalifikacijskih tekmah?

Dober mesec pred začetkom kvalifikacij za svetovno košarkarsko prvenstvo 2019 je devet nacionalnih zvez pozvalo vodstvo Evrolige, naj še enkrat premisli in prestavi koledar tekem konec novembra, tako da bodo lahko vsi najboljši košarkarji v Evropi igrali za svoje države. Pod poziv Evroligi so se podpisale Nemčija, Grčija, Izrael, Italija, Litva, Rusija, Srbija, Španija in Turčija.

Slovenija, ki jo bo vodil Rado Tarifunović, se bo v kvalifikacijski skupini A za uvrstitev na svetovno prvenstvo srečala s Španijo, Črno goro in Belorusijo. (Foto: Damjan Žibert)

"Obsojamo zavrnitev Evrolige za spremembo terminov v času kvalifikacij za SP in to njeno potezo razumemo kot napad na nacionalne ekipe. Za slednje je to hud finančni udarec in lahko ogrozi sodelovanje na svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah," so zapisali.

Pred štirinajstimi dnevi je Mednarodna košarkarska zveza pozvala Evroligo, da osem tekem, ki so predvidene za 23. in 24. november, prestavi na 21. november. S tem bi lahko v reprezentancah igrali tudi košarkarji, ki nastopajo v Evroligi, saj sta prva kvalifikacijska termina 24. in 26. november. Evroliga je prošnjo zavrnila, češ da ta sprememba ne bo rešila vprašanja celotnega koledarja oziroma šestih takoimenovanih kvalifikacijskih oken v obdobju dveh let, hkrati pa je v odgovoru zaščitila igralce, ki bi bili v tistem tednu izpostavljeni dolgim in napornim potovanjem.

Slovenija bo 24. novembra v Stožicah gostila Belorusijo, dva dni kasneje pa bo gostovala v Španiji.