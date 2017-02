Bogdanović iz Brooklyna v Washington

Bojan Bogdanović (Foto: AP)

Zamenjava kaže, kakšne ambicije imata kluba. Washington je v naletu, zmagal je na devetih od zadnjih desetih tekem in je na tretjem mestu vzhodne konference, medtem ko je Brooklyn letošnjo sezono že odpisal ter se posvetil gradnji ekipe za prihodnost. Za Bojanom Bogdanovićem je najboljše obdobje v ligi NBA, v sezoni je dosegel povprečno dosegal 14,2 točke in zbiral 3,6 skoka. "Bojan je odličen strelec, z njim smo dobili dimenzijo več. V Brooklynu je začenjal tekme, se dokazal, za nas pa bo pomenil, da bomo lahko še bolj kreativni," ima dobro mnenje o Hrvatu predsednik Washingtona Ernie Grunfeld.



Washington Wizards imajo letos boljšo obrambo kot napad, njihov met ima le 23,2-odstotno uspešnost, pri tej prvini igre so druga najslabša ekipa lige. Kljub 34 zmagam in 21 porazom.