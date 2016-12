Boston s kolektivno igro na božični dan premagal kratkohlačnike v MSG-ju

Čeprav so bili pri New Yorku zelo razpoloženi Carmelo Anthony (29 točk), Derrick Rose (25) in Kristaps Porzingis (22), vse skupaj ni bilo dovolj za razigrane kelte, ki so se odlepili v tretji četrtini. Kratkohlačniki so se še nekajkrat nevarno približali, a do preobrata niso uspeli priti.

Gostje so pokazali precej bolj kolektivno igro, velik delež k zmagi sta prispevala igralca s klopi Kelly Olynyk in Marcus Smart, ki sta skupaj vknjižila 31 točk. Najboljši strelec Bostona je bil sicer organizator igre Isaiah Thomas, ki je Newyorčanom nasul 27 točk. Na zadnjih šestih ligaških tekmah so tako kelti slavili še petič.

Liga NBA, izid:

New York - Boston 114:119