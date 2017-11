VIDEO: Boston zaostajal že za 17 točk, a na koncu slavil proti aktualnim prvakom

Košarkarji Bostona so v severnoameriški poklicni košarkarski ligi NBA dobili derbi vodilnih ekip obeh konferenc in v domači dvorani premagali Golden State Warriors z 92:88. Celticsi, ki so nazadnje izgubili 18. oktobra proti Milwaukeeju, so s slavjem nad aktualnimi prvaki zabeležili že svojo 14. zaporedno zmago.