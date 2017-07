Kako sta Edo Medo in Bato Murić začela svojo pravljico?

25-letni Edo in 27-letni Dino Murić sta ne samo brata, ampak tudi najboljša prijatelja. Obdobje, ko sta hodila v osnovno šolo, jima je eno najljubših. A odličnjaka in vzorna učenca sta bila seveda kdaj tudi navihana. Popeljala sta nas v preteklost. Kdo je bil ženskar in kdo ni uspel v nogometu?