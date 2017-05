FOTO: Konec čakanja: Olimpija po osmih letih spet zavzela košarkarski prestol

Košarkarji Uniona Olimpije so po sušnih sedmih letih šestnajstič v samostojni Sloveniji državni prvaki. Finale lige Nova KBM proti Rogaški so dobili s skupnim izidom 3:1 v zmagah. Na četrti tekmi v dvorani Tivoli so slavili s 94:78 (18:20, 42:41, 63:60). Za Ljubljančane je to najuspešnejša sezona po 2008/09. Tedaj so bili namreč nazadnje zmagovalci pokalnega in državnega tekmovanja. Olimpija je od 1991 osvojila 43 državnih lovorik. Dvajsetkrat je bila najboljša v pokalnem tekmovanju, 16-krat v DP, sedemkrat pa je osvojila superpokal. Rogaška je drugič v treh letih igrala v finalu lige Nova KBM in obakrat ostala praznih rok. 2015 jo je s 3:1 premagal Tajfun. Tokrat so gostitelji povsem prevladovali v drugem polčasu, posebej pa v zadnji četrtini, v kateri so hitro odločili zmagovalca. Pri gostiteljih se je s 30 točkami in petimi trojkami izkazal Brandon Jefferson, Dean Oliver, tudi najkoristnejši igralec finala, pa je prispeval 18 točk in sedem skokov. Na drugi strani pa je izstopal Darwin Davis z 29 točkami in kar sedmimi trojkami. V prvi četrtini so imeli pobudo Slatinčani, ki so dobro zadevali mete za tri točke (5:7), a je Olimpija vedno našla priključek. V uvodu druge četrtine so gosti še okrepili ritem in povedli s 30:23, a so domači v drugi polovici druge četrtine po zaslugi Dražena Bubnića prišli do delnega izida 13:3 in vodstva s 36:33. V drugi polčas so domači nesli točko razlike in napovedali nov hud boj v drugem polčasu.

V tretji četrtini je šlo vse po načrtih domačih, ki so z dobro obrambo in učinkovitim napadom v 24. minuti prišli do vodstva z 49:41 po trojki Jeffersona, malce pozneje pa je Gregor Horvat zadel že za 51:41. Ko je Nikola Janković v 28. minuti poskrbel za dotlej najvišjo prednost Olimpije (62:51), se je zdelo, da je Rogaška v težavah. Toda gostitelji so si v zadnjih dveh minutah privoščili preveč napak, kar so Slatinčani kaznovali in se pred zadnjimi desetimi minutami spet približali (63:60). V uvodu zadnje četrtine je Olimpija znova dvignila raven igre, po novi izjemni Jeffersonovi trojki pa v 32. minuti spet povedla za enajst točk (71:60). Isti igralec je nato s tremi prostimi meti prednost še povišal na 74:60, ko pa je spet Jefferson z novo trojko zadel za 84:65, je bil prvak znan.

Izid 4. tekme finala lige Nova KBM:

Union Olimpija ‒ Rogaška 94:78 (18:20, 42:41, 63:60)

Union Olimpija: Oliver 18 (3:3), Pelko 4, Janković 17 (3:11), Jefferson 30 (7:7), Hrovat 15 (5:6), Bubnić 9 (0:1), Milošević 1 (1:2).

Rogaška: Johns 8 (2:3), Davis 29, Drobnjak 6 (0:2), Ferme 15 (7:8), Fon 8 (3:4), Šantelj 12 (5:6).