Četrti poraz v Ligi prvakov: Italijani po preobratu v drugem polčasu boljši od Petrol Olimpije

Košarkarji Petrola Olimpije so doživeli četrti poraz v ligi prvakov, tako da so po prvi tretjini tekmovanja v skupini C vedno bolj oddaljeni od enega od prvih štirih mest, ki vodijo v nadaljnje tekmovanje.

Petrol Olimpija je utrpela že četrti poraz v Ligi prvakov. (Foto: Damjan Žibert)

Po premierni zmagi prejšnji teden v gosteh pri Estudiantesu so tokrat pred domačimi gledalci izgubili s prvakom Italije, ekipo Umana Reyer iz Benetk s 66:76.

Za Ljubljančane je bila to osemnajsta tekma v štirih različnih tekmovanjih v dobrem mesecu. Utrujenost se jim je poznala zlasti v drugem polčasu, ko so zapravili prednost iz prvega polčasa, vodstva gostov pa ob nizu izgubljenih žog in nizkem odstotku zadetih metov z razdalje niso več znali obrniti v svoj prid.

Prvi strelec pri Petrol Olimpiji je bil Jordan Morgan z 20 točkami (13 skokov), Gregor Hrovat jih je dosegel 17 (trojke 3:7), Devin Oliver pa 14 (8 skokov).

Izid 5. kroga Lige prvakov:

Petrol Olimpija – Umana Reyer Venezia 66:76 (22:13, 36:31, 48:52)

Petrol Olimpija: Kastrati 5, Oliver 14 (2:3), Špan 2, Badžim 7 (1:1), Morgan 20 (2:5), Lorbek 1 (1:2), Hrovat 17 (0:4).

Reyer Benetke: Haynes 7, Perić 2, Johnson 12, Bramos 10 (2:2), De Nicolao 7 (3:4), Jenkins 2, Orelik 17 (1:1), Ress 11 (2:2), Watt 8.