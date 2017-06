Cibona predstavila Subotića, Spahija iz Atlante na klop Maccabija

Subotić (desno) bo od zdaj deloval v Zagrebu. (Foto: Damjan Žibert)

Hrvaški košarkarski prvoligaš Cibona iz Zagreba je v torek tudi uradno predstavil novega trenerja. To bo nekdanji selektor slovenske reprezentance Slobodan Subotić, ki bo na klopi hrvaškega podprvaka zamenjal Damirja Mulaomerovića, nekdanji košarkar Olimpije pa je z Zagrebčani podpisal dvoletno pogodbo. "V veliko čast mi je, da sem postal trener Cibone. Že v prejšnjih letih smo bili nekajkrat v pogovorih, vendar do dogovora ni prišlo. Cibona je v evropski košarki veliko ime, zato se s povprečjem ne mislim zadovoljiti. Sem poln elana in želim klub vrniti tja, kjer je tudi njegovo mesto. Vodstvo kluba me je prepričalo v to zgodbo, sam pa tudi verjamem v projekt, ki je pred nami," je na današnji predstavitvi za klubsko spletno stran dejal 60-letni Subotić, ki bo lahko pogodbo podaljšal še za eno leto. Subotić je največji del igralske kariere preživel v ljubljanski Olimpiji in solunskem Arisu, trenersko pot pa je začel v sezoni 1994/95 v Iraklisu. Na bogati trenerski poti je vodil najmočnejše grške klube (Panathinaikos, Olympiakos, AEK, Aris), na Hrvaškem pa je že treniral Split in Cedevito. Slednjo bo po novem vodil še en nekdanji slovenski reprezentant Jure Zdovc.

Hrvaški košarkarski trener Neven Spahija, ki je med letoma 2001 in 2003 vodil tudi košarkarje Krke, bo novi trener izraelske ekipe Maccabi Tel-Aviv. V zadnjih treh sezonah je bil 55-letni Spahija, ki je s šestkratnim evropskim klubskim prvakom podpisal triletno pogodbo, pomočnik trenerja v ameriški profesionalni ekipi Atlanta Hawks. Za vrnitev Spahije v Maccabi Tel-Aviv, ki je do zdaj kar 51-krat osvojil naslov izraelskega državnega prvaka, na svoj 52. naslov pa čaka vse od leta 2014, je po pisanju spletne strani eurohoops.net najbolj zaslužen športni direktor Nikola Vujčić, ki je z njim sodeloval v hrvaški reprezentanci. Spahija, ki je bil ob Krki v Sloveniji tudi v Olimpiji, kjer je bil v sezoni 1999/2000 pomočnik Zmaga Sagadina, je Maccabi že vodil v sezoni 2006/7. Sicer pa je bil trener tudi na Hrvaškem (Cibona), v Italiji (Roseto), Španiji (Tau Ceramica, Valencia), Litvi (Lietuvos rytas), Rusiji (Saratov) in Turčiji (Fenerbahče). Med letoma 2001 in 2005 je bil tudi selektor hrvaške reprezentance, od leta 2014 pa je bil pomočnik trenerja v Atlanti Hawks.