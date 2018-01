Cleveland ob povratku Rosea skoraj zapravil 23 točk prednosti, 76ers v gosteh ugnali Boston

Orlando sodi med slabše ekipe aktualne sezone, a je vseeno bil blizu zmage v Clevelandu. (Foto: AP)

LeBron James je dosegel 16 točk in mu zdaj manjka le še 25, da bi postal sedmi košarkar v zgodovini prvenstva NBA, ki je dosegel vsaj 30.000 točk v karieri. Najverjetneje bo nov mejnik dosegel že v soboto, ko bo Cleveland doma gostil Oklahoma City. James je izgubil šest žog in zadel le dva od osmih prostih metov, Cleveland pa je prišel do komaj četrte zmage v zadnjih 13 tekmah.

"Zadnje čase nam nič ne gre po načrtu. Skušamo ugotoviti, kaj delamo narobe, da bomo lahko sestavili dva in dva ter zaigrali, kot je treba. Ne preostane nam drugega, kot da se še naprej trudimo. Lahko rečem, da nam gre na boljše," je po zmagi dejal James.

V domačo ekipo se je vrnil Derrick Rose, potem ko je izpustil več kot dva meseca zaradi poškodbe gležnja; v 13 minutah je k zmagi prispeval devet točk.

Poraz Bostona

Vodilna ekipa vzhodne konference Boston Celtics je morala priznati premoč Philadelphii 76ers, ki so v gosteh slavili z 89:80. Pri zmagovalcih je blestela naveza Joel Embiid-Dario Šarić. Skupaj sta dosegla 42 točk, od tega jih je Embiid, ki je bil izbran tudi na tekmo zvezd, vknjižil 26. To je bil še drugi zaporedni poraz za Kelte, potem ko so pred tem nanizali kar sedem zaporednih zmag.

Zelo dobro gre košarkarjem Houston Rockets (31:12). Rakete iz Teksasa so tudi po zaslugi rezervista Erica Gordona, ki je prispeval 30 točk, premagale Minnesota Timberwolves s 116:98. Zvezdnik Houstona James Harden je na svoji prvi tekmi po poškodbi, zaradi katere je izpustil sedem tekem, vpisal deset točk. V 26 minutah je dosegel tudi sedem podaj, dve ukradeni žogi in dve blokadi.

Izidi:

Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 104:103

Boston Celtics - Philadelphia 76ers 80:89

Houston Rockets - Minnesota Timberwolves 116:98

Portland Trail Blazers - Indiana Pacers 100:86