Cleveland po epskem preobratu korak do napredovanja

Lebron James (Foto: AP)

Lebron James je skupno dosegel 41 točk, od tega 28 v drugem polčasu, 13 skokov in 12 podaj ter bil najzaslužnejši, da se je konjenikom, ki so ob polčasu zaostajali za 25 točk, med tekmo tudi že 26, uspelo vrniti v igro ter zmagati. James je zdaj prehitel Kobeja Bryanta na seznamu najboljših strelcev končnice.



Milwaukee Bucks so na tretji tekmi dvoboja vzhodne konference s Toronto Raptors zmagali s 104:77 in v zmagah vodijo z 2:1, na zahodu prav tako z 2:1 v zmagah vodijo Memphis Grizzlies, ki so v obračunu s San Antonio Spurs doma slavili s 105:94.