VIDEO: Clevelandu teče voda v grlo, Warriorsi naskakujejo svojo tretjo zmago

Košarkarji Golden State Warriors so "le" še dve zmagi oddaljeni od svojega petega naslova. Stephen Curry, Kevin Durant in druščina v tem trenutku delujejo precej bolj odločno in motivirano, da se po lanskoletnem šoku, ko so po vodstvu s 3:1 v zmagah že začeli s proslavo svojega drugega zaporednega naslova, vrnejo na NBA prestol. Tretja tekma velikega finala bo na sporedu v noči na četrtek, natančneje ob 3. uri zjutraj po srednjeevropskem času, ko bo Cleveland na krilih svojega prvega zvezdnika LeBrona Jamesa skušal zmanjšati rezultatski zaostanek (2:0). Trenutno vodstvo bojevnikom omogoča, da z novo odlično predstavo trojčka Curry-Durant-Thompson, ki je na drugi tekmi dosegel skupno 87 točk, stori morda odločilen korak v finalni seriji, za katero so mnogi pričakovali, da bo odločena šele po zadnji, sedmi tekmi.





Stephen Curry lovi svoj drugi NBA prstan. (Foto: AP)

V taboru zmagovalcev so prepričani, da bodo Cavaliersi v svoji dvorani nevarnejši nasprotnik, odlični branilec Golden Stata Klay Thompson, ki je na drugi tekmi dosegel 22 točk, pa opozarja še na en zelo pomemben podatek."Pod nobenim pogojem si ne smemo privoščiti, da bi znova izgubili 20 žog. To bi nas lahko drago stalo, saj bo Cleveland na neprimerno višji ravni, kot je bil na uvodnih dveh tekmah v naši dvorani. V prvem polčasu so se nam še nekako upirali, nato pa je do izraza prišla naša kolektivna moč, kar moramo izkoristiti tudi na tretji tekmi. Verjamem, da se lahko še bolj približamo tako želenemu petemu naslovu," pravi Thompson, ki bo eden glavnih adutov stratega Steva Kerra. "Ko imaš v moštvu tako potentne košarkarje kot so Durant, Thompson in Curry, ki so zmožni v vsakem trenutku prevzeti odgovornost, je tudi trenerju precej lažje. V danem trenutku ni pomembno, kdo od njih treh ima žogo v posesti, saj zaupam njihovim odločitvam. Ostati moramo mirni in preudarni, kajti nasprotnik ne bo dovolil, da bi mu ušli na 3:0," se pomembnosti nocojšnjega obračuna zaveda nekdanji košarkar težko ponovljive generacije Chicago Bullsov iz sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja, danes pa uspešni trener bojevnikov Steve Kerr.





Le Bron James s soigralci bo skušal znižati rezultatski zaostanek v finalni seriji. (Foto: Kanal A)

Kakorkoli že, morebitna tretja zmaga Golden Stata bi Cavse pahnila v sila nezavidljiv položaj. James, Irving, Love in ostali iz Clevelandove družine še niso rekli zadnje, čeprav ne delujejo najbolje. Samozavest je po dveh zanesljivih porazih nekoliko načeta, toda poznavajoč zmagovalno miselnost prvega zvezdnika Cavsov, ne bi bilo nič čudnega, če bi se košarkarji iz mesta v zvezni državi Ohio vrnili "med žive". Podobno kot v pretekli, čudežni sezoni povratka...