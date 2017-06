Črnogorke še drugič premočne nasprotnice za slovenske košarkarice

Slovenske košarkarice tekme niso najbolje odprle in po nekaj minutah zaostajale z 9:0. Prvi točki na srečanju je za dekleta v zelenih dresih dosegla Teja Oblak. Črnogorke so prevladovale tudi v nadaljevanju in vodile že s 16:4. Slovenke so se nato zbrale in zaigrale boljše ter do konca prve četrtine razliko znižale na šest točk. Slovenija je v petnajsti minuti po košu Maje Erkić prvič povedla, vendar vodstvo naših košakaric ni trajalo dolgo. Ekipi sta na najdaljši odmor odšli z rezultatom 40:38. Pri Slovenkah sta dvomestno število točk v prvem polčasu dosegli Teja Oblak (12) in Nika Barič (10).

Prvi točki v drugem polčasu je po dveh minutah in pol igre dosegla Nika Barič, ki je rezultat poravnala na 40. Slovenke so bile ves čas za petami črnogorski zasedbi, vendar jim ni uspelo preiti v vodstvo. Podobno sliko smo gledali tudi v zadnji četrtini, domače košarkarice so vodile Slovenkam pa nikakor ni uspelo preobrniti poteka srečanja. Končni rezultat 70:62 je s trojko postavila Nika Barič. Najboljša strelka tekme je bila Iva Perovanović, ki je dosegla 25 točk, pri Slovenkah pa sta se najbolj izkazali Nika Barič, ki je tekmo zaključila s 17 točkami ter Teja Oblak z 12 točkami, so v poročilu s tekme zapisali na spletni strani Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Slovenska ženska članska reprezentanca se pripravlja na nastop na evropskem prvenstvu, ki bo med 16. in 25. junijem potekalo na Češkem. Slovenke se bodo v skupini C pomerili s Francijo, Grčijo in Srbijo.

Izid:

Črna gora - Slovenija (70:62)