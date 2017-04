Curryjev dres najbolj priljubljen

Stephen Curry (Foto: AP)

Na seznamu 15 najbolj prodajanih dresov pa so še dres Kevina Duranta (Golden State Warriors), Russella Westbrooka (Oklahoma City Thunder), Kyrieja Irvinga (Cleveland Cavaliers), Kawhija Leonarda (San Antonio Spurs), Kristapsa Porzingisa (New York Knicks), Jimmyja Butlerja (Chicago Bulls), Giannisa Antetokounmpa (Milwaukee Bucks), Jamesa Hardna (Houston Rockets), Dwyana Wada (Chicago Bulls), Derricka Rosa (New York Knicks), Klaya Thompsona (Golden State Warriors), Isaiaha Thomasa (Boston Celtics) in Damiana Lillarda (Portland Trail Blazers).



Najbolj priljubljeni med klubi pa so izdelki s simboli Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers in Chicago Bulls.