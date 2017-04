VIDEO: Čustveni Thomas pomagal Bostonu v naslednji krog, naprej tudi čarovniki, Clippers in Jazz v 7. tekmo

60-letni Larry Bird je odstopil z mesta predsednika Indiane Pacers. Bird je do zdaj edini, ki so ga v ligi NBA razglasili za najboljšega igralca, trenerja in generalnega menedžerja leta. Po odstopu Birda bo ekipo začasno prevzel generalni direktor Kevin Pritchard. Legendarni Bird, ki je z Boston Celtics trikrat zaporedoma osvojil ligo NBA (1984-86), trikrat pa je bil izbran za najbolj koristnega igralca najmočnejše košarkarske lige na svetu (1981, 1984, 1986), je bil kot trener Indiane leta 1997 izbran tudi za najboljšega trenerja, leta 2011 pa še za najboljšega menedžerja, se je za odstop odločil zaradi različnih pogledov z lastniki kluba glede prihodnosti Indiane Pacers. Medtem ko Bird meni, da bi se prihodnost Indiane, ki je v prvem krogu končnice z 0:4 izgubila proti aktualnim prvakom lige NBA Cleveland Cavaliers, morala graditi okoli Paula Georgea, lastniki kluba menijo, da bi moralo priti do popolne prenove igralskega kadra, brez prvega zvezdnika.

Avery Bradley je bil s 23 točkami udarna igla Boston Celtics, ki so se na šesti tekmi prvega kroga končnice znesli nad Chicago Bulls v mitskem United Centru in v petek zasluženo napredovali v konferenčni polfinale. Prvi nosilci vzhoda si sicer imeli več težav od pričakovanj, a se po porazih na domačem parketu pobrali ter uspeli napredovati v drugi krog prvič po letu 2012. "Ko smo začeli prevzemati pobudo in nadzor, smo samo ponavljali, da moramo ostati zbrani, da moramo nadaljevati, še naprej pritiskati. Nismo jim želeli dovoliti dihati. Bili smo izjemno osredotočeni in uživali v trenutku," je bil po tekmi zadovoljen Al Horford. Bradley se je na le točko približal svojemu strelskemu rekordu s pete tekme in prispeval tri uspešne mete z razdalje, od koder so kelti metali 16/39. Gerald Green je še četrtič zapored začel tekmo in dodal 16 točk, žalujoči Isaiah Thomas pa je na predvečer sestrinega pogreba zbral 12 točk. Ekipa Bostona se je v luči tragedije zbrala okoli svojega zvezdnika, potem ko je njegova sestra v avtomobilski nesreči umrla tik pred prvo tekmo, Thomas pa je pogumno odigral vse obračune od uvodnega z biki. "Zgodijo se tudi večje reči, kot je košarka, to je nato v ospredju," je priznal trener zelenih Brad Stevens. "Res sem bil ponosen na naše fante zaradi načina, kako so ravnali drugi z drugim in kako so držali skupaj. Nihče ni kazal s prsti in res smo izvrstna mreža medsebojne podpore, še posebej za Isaiaha. Mislim, da jim je bilo tudi všeč, da so jih odpisali," je dodal bostonski strateg.

Thomas je v dneh žalovanja spretno skrival čustva, precej utišan United Center pa je lahko tokrat slišal njegove krike slavja po lepi podaji, po kateri je v tretji četrtini silovito zabil Horford. Pri domačih se je najbolj izkazal Jimmy Butler (23 točk), a brez Rajona Ronda (zlomljen palec) po dveh zmagah v seriji nikakor niso uspeli najti pravega ritma, s katerimi bi zlomili Bostončane. Razočaral je Dwyane Wade, čigar met (1/10) in slaba predstava sta bila najbrž tudi poslovilna v dresu Chicaga.

Izidi, končnica, 1. krog:

- vzhod:

Atlanta Hawks ‒ Washington Wizards 99:115

- Washington slavil v zmagah s 4:2;

Chicago Bulls ‒ Boston Celtics 83:105

- Boston slavil v zmagah s 4:2;

- zahod:

Utah Jazz ‒ Los Angeles Clippers 93:98

- izid v zmagah izenačen na 3:3.

* Opomba: ekipe igrajo na štiri zmage.