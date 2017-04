Rodman ostro nad Jamesa zaradi počivanja med sezono: 'Jordan je igral vsako tekmo'

Rodman je bil kot član Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Chicago Bulls in Dallas Mavericks znan po svojih kontroverznih potezah, zaradi katerih je večkrat tudi kazensko počival. (Foto: X17 Agency)

Temo je z nekaj odmevnimi izjavami še začinil upokojeni Dennis Rodman, jezični "Črv" se je v pogovoru za televizijo CBS ostro lotil zvezdnika Cleveland Cavaliers LeBrona Jamesa. Aktualni prvak lige NBA se po ocenah legendarnega košarkarja San Antonio Spurs in Chicago Bulls neupravičeno pritožuje, saj je denimo Michael Jordan, s katerim Jamesa redno primerjajo, izpustil le peščico tekem v svoji bogati karieri. "LeBron počne ravno nasprotno kot Jordan. On nikoli ni počival, igral je vsako tekmo," je o dolgoletnem soigralcu iz Chicaga, s katerim je osvojil celo kopico šampionskih prstanov, dejal Rodman. "LeBron zdaj lahko to počne, ker ve, da ga potrebujejo. Liga ga potrebuje. On to ve in zato izjavlja vse te bedarije in pritožbe," je bil neusmiljen Rodman. Sodeč po statistiki je legendarni "Air" Jordan v dresu Chicaga izpustil vsega 71 od 1001 tekme, ki jih je za rdeče odigral v rednem delu sezone. Če ne štejemo njegovega povratka sredi sezone 1994/95 in poškodbe, zaradi katere je moral počivati na 18 obračunih v svoji drugi etapi v ligi NBA, je v enajstih ostalih sezonah Jordan izpustil vsega sedem tekem. James do sedaj v nobeni sezoni ni odigral vseh 82 tekem, že v tej je počival na šestih. A potrebno je dodati, da je pri 32 letih James že odigral več minut kot Jordan v celotni karieri.

James ima pred seboj še kar nekaj let na najvišji ravni, a je že zdaj odigral več minut kot Jordan v celotni karieri. (Foto: AP)

"Zdaj je zelo lahko priti do tega, da te imajo za velikega. To, kar je uspelo Michaelu Jordanu v tistem času ... Takrat je bilo zares težko," je še dodal Rodman. "Veste, kaj mu je uspelo? Bil je najboljši strelec lige NBA deset let zaporedoma. Imel je povprečje 32 točk na večer. To je bilo res težko. Zdaj je vse lažje, poglejte le vse trojne dvojčke. Ko so nanj zares pritiskali in je igral proti nam (ko je bil Rodman član Detroit Pistons, op. a.), je znal reči: 'Moram nazaj v fitnes!' In postal je še močnejši. In vedno večji. O tem govorim," je prepričan eden najbolj priljubljenih športnikov v Severni Koreji. Oglasil se je še en bivši član šampionskega Chicaga, Steve Kerr, ki bo poskušal letos kot trener na prestol vrniti Golden State Warriors. Kerr je pred tekmo s Phoenix Suns so Kerra vprašali, če se spomni, kako je Phil Jackson barantal z odigranimi minutami svojih varovancev v 90. letih. "Včasih je enega ali dva proti koncu sezone odpočil, a to ni bilo običajno. Rodmanove izjave? Videl sem, da mu to ne diši," je v smehu dejal Kerr in pristavil: "Zanj imam dober odgovor: če se spomnim prav, je imel on veliko premora, kakšnih 15 tekem na sezono, saj je bil redno kaznovan. Ali je šel v Las Vegas ali pa na wrestling. Vzel si je večer premora vsakič, ko si ga je zaželel, zato se glede tega res ne more pritoževati."