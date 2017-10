Domen Lorbek je novi član Olimpije, vprašanje pa, kdaj ji bo lahko pomagal

Domen Lorbek (Foto: Damjan Žibert)

Domen Lorbek, ki je otrok Olimpije, je lansko sezono začel v španskem Betisu iz Seville, kjer je zaradi poškodbe kolena odigral zgolj štiri tekme.

Okorn: Mislim, da lahko pomagamo Domnu, da se vrne na parket, on pa nam tudi lahko veliko prispeva. Vsi skupaj bomo morali biti potrpežljivi, saj se moramo zavedati, da se vrača po poškodbi in da eno leto ni igral tekem. Postopoma ga bomo pripeljali nazaj do dobre pripravljenosti.

Pred tem je uspešno nastopal širom Evrope v najmočnejših prvenstvih (Španija, Italija, Turčija). "Veselim se, da bom po enem letu odsotnosti spet v pogonu. Iskal sem pravo sredino, kjer se lahko dokažem na čim več kvalitetnih tekmah. V Petrol Olimpijo sem se vrnil brez kakršnihkoli pričakovanj in z miselnostjo, da grem iz tekme v tekmo. Verjamem, da bom dobro izkoristil minutažo, ki mi jo bo namenil trener Gašper Okorn. Naredil sem že nekaj treningov z ekipo in verjamem, da se bomo s soigralci dobro povezali kot ekipa," je povedal 32-letni nekdanji slovenski reprezentant

Lorbek je za slovensko izbrano vrsto nastopil tudi na treh evropskih prvenstvih (Poljska, Španija, Slovenija) in na svetovnem prvenstvu leta 2014 v Španiji. Za Slovenijo je leta 2004 osvojil zlato medaljo na evropskem prvenstvu do 20 let.



Športna pot igralca:

2000-2001: Union Olimpija Ljubljana (Slovenija)

2001-2002: Union Olimpija Ljubljana (Slovenija)

2002-2003: Triglav Kranj (Slovenija)

2003-2004: Triglav Kranj (Slovenija)

2004-2005: Helios Domžale (Slovenija)

2005-2006: Helios Domžale (Slovenija)

2006-2007: Union Olimpija Ljubljana (Slovenija)

2007-2008: Estudiantes Madrid (Španija)

2008-2009: Benetton Treviso (Italija)

2009-2010: Cajasol Sevilla (Španija) - Helios Domžale (Slovenija) - Lagun Aro Gipuzkoa (Španija)

2010-2011: Lagun Aro Gipuzkoa (Španija)

2011-2012: Sidigas Avellino (Italija)

2012-2013: Krka Novo mesto (Slovenija)

2013-2014: Royal Hali Gaziantep (Turčija)

2014-2015: Royal Hali Gaziantep (Turčija)

2015-2016: Royal Hali Gaziantep (Turčija) - Acqua Vitasnella Cantu (Italija)

2016-2017: Betis Energia Plus Sevilla (Španija)

2017-2018: Petrol Olimpija Ljubljana (Slovenija)