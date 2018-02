Dončić in Randolph po preobratu v zadnji četrtini v polfinale španskega pokala

Mladi košarkarski as Luka Dončić je pripomogel k zmagi madridskega Reala v četrtfinalu španskega pokala proti Unicaji. Real je do zmage prišel v samem zaključku tekme, Madridčani so pred domačimi gledalci zadnjo četrtino dobili s 25:18 in se uvrstili v polfinale pokala.

Luka Dončić (Foto: AP)

V prvem polčasu si je slovenski reprezentant prislužil dobrih 12 minut in vknjižil 11 točk. Tudi po njegovi zaslugi je kraljevi klub uspel nadoknaditi zaostanek devetih točk, polčas se je namreč končal z rezultatom (46:45). V drugem delu tekme Dončić ni blestel, saj ni dosegel niti točke, je pa skupno na koncu zabeležil pet asistenc in pet skokov. V dresu Reala je nastopil tudi slovenski reprezentant Anthony Randolph, ki je zbral sedem točk in tri skoke. Madridčani so si z zmago (89:84) zagotovili napredovanje v polfinale.

Izid:

Real Madrid - Unicaja 89:84 (26:23, 20:22, 18:21, 25:18)