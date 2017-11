Dončić in Randolph povsem nemočna v Vitoriji: četrti in obenem najvišji poraz Reala na zadnjih petih tekmah

Ob Luki Dončiću je v belem dresu dobrih 12 minut na parketu prebil tudi Anthony Randolph, ki pa še vedno vleče posledice nedavne poškodbe rame. Naturalizirani Slovenec "Tonček" je dosegel le dve točki, medtem ko jih je ob visokem porazu Reala v Vitoriji s 105:75 ljubljanski najstnik prispeval 18 ob metu za dve točki 3/4.

Če ne igraš obrambe, potem ne moreš pričakovati uspeha. Že sam vstop v srečanje je bil napačen z naše strani. Tokrat nismo bili pravi, kar ne nazadnje potrjuje končni rezultat. Nič, tekme si sledijo ena za drugo. potrebno bo hitro pozabiti na ta polom in se osredotočiti na prihajajoče preizkušnje. Luka Dončić, slovenski reprezentant v dresu Reala





Že od uvodnega sodniškega meta je bilo jasno, da beli balet čaka vse prej kot lahka naloga. Še več, košarkarji Baskonije so hitro zagospodarili na parketu Fernando Buesa Arene, kjer se Dončić in druščina preprosto niso znašli. Ob visokem zaostanku po koncu prve četrtine (36:17) je bilo le vprašanje trenutka, kdaj bodo domači košarkarji glede na prikazano povišali svojo prednost na 20 točk razlike ali več. To se je zgodilo zgodaj po vstopu v 2. četrtino, novinec pod obročema v vrstah madridskega Reala Walter Tavares pa je kljub doseženim 10 točkam deloval povsem nebogljen.

"Ko ne igraš obrambe, potem ne moreš pričakovati uspeha. Že sam vstop v srečanje je bil napačen z naše strani. Tokrat nismo bili pravi, kar ne nazadnje potrjuje končni rezultat. Nič tekme si sledijo ena za drugo. potrebno bo hitro pozabiti na ta polom in se osredotočiti na prihajajoče preizkušnje," je bil po tekmi zelo razočaran najboljši strelec Reala Luka Dončić.





Luka Dončić je kljub 18 točkam s sklonjeno glavo zapustil parket Fernando Buesa Arene. (Foto: You Tube)

To je bil že četrti poraz Madridčanov na zadnjih petih tekmah in obenem najvišji v zgodovini evrolige. Na preostalih treh tekmah smo spremljali zanimive dvoboje, v katerih so turški Anadolu Efes, atenski Panathinaikos in litovski Žalgiris vknjižili pomembne zmage. Turški predstavnik je nekoliko presenetljivo v Tel Avivu visoko z 20 točkami naskoka - bilo je 92:72 za varovance Velimira Perasovića - premagal sicer odlični Maccabi v dozdajšnjem delu sezone, Grki so v svoji dvorani brez večjih težav odpravili moskovski Himki (93:65), medtem ko je "zeleni gozd" v gosteh po podaljšku s 85:83 ugnal Unicajo iz Malage (85:83).



Evroliga, 7. krog, izidi:

Baskonia Vitoria - Real Madrid 105:75 (36:17, 28:27, 24:19, 17:12)

Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes Istanbul 72:92 (19:19, 16:28, 26:20, 11:25)

Panathinaikos Atene - Himki Moskva 93:65 (26:16, 20:11, 26:22, 21:16)

Unicaja Malaga - Žalgiris Kaunas 83: 85* (17:21, 17:20, 14:18, 24:13, 11:13)



* - po podaljšku