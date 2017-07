FOTO in VIDEO: Dončić na prvem zboru reprezentance: Moja želja je medalja

Na zbor pred sedež Košarkarske zveze Slovenije je prišlo šestnajst igralcev. Poleg omenjenih dveh je manjkal tudi naturalizirani Američan Anthony Randolph, ki bo v Slovenijo pripotoval sredi dneva in se bo novim soigralcem pridružil kar pod Pohorjem. Največ zanimanja med predstavniki medijev je požel 18-letni 'čudežni deček' Luka Dončić, ki bo prvič v karieri oblekel članski dres Slovenije. Igralec Real Madrida je na dolgo in široko odgovarjal na novinarska vprašanja. "Že celo poletje razmišljam o reprezentanci in druženju z novimi soigralci. Komaj čakam, da se vse skupaj začne. Nastop za Slovenijo je zame nov korak v karieri in upam, da bo dober in uspešen. Zagotovo ima Slovenija reprezentanco, ki lahko na evropskem prvenstvu napade najvišja mesta. Moja želja je medalja," je dejal Dončić.

Vse tekme slovenske košarkarske reprezentance z evropskega prvenstva si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Pred tem, za ogrevanje, tudi pet domačih pripravljalnih tekem naše izbrane vrste.

Na zbor je prišel tudi Erazem Lorbek, ki ga je selektor Igor Kokoškov v zadnjem trenutku povabil v ekipo. Eden najboljših slovenskih centrov vseh časov sicer ne igra košarke že tri leta, vendar ima željo, da bi se po vseh težavah s poškodbami vrnil pod koše. Kot je povedal, bo naredil vse, da priprave čim bolje izkoristi in si izbori mesto med dvanajstimi potniki na evropsko prvenstvo. "S prihodom Erazma je Slovenija še okrepila svojo reprezentanco. Ti igralci tukaj z izjemo Zorana Dragića, ki je žal poškodovan, so najboljše, kar premora slovenska košarka. Mislim, da če bo kemija znotraj ekipe prave, če se nam bodo poklopile določene zadeve in če bomo imeli še tisti kanček sreče, ki je potreben za vrhunski rezultat, lahko pridemo zelo daleč," pravi Kokoškov.





Luka Dončić (Foto: Damjan Žibert)

Slovenija bo imela do odhoda na evropsko prvenstvo petindvajset dni treningov ter devet prijateljskih tekem. V Sloveniji jih bo odigrala pet, dvakrat bo gostovala v Opatiji proti Hrvaški in Ukrajini, udeležila pa se bo tudi turnirja v Tel Avivu in se tam pomerila z Izraelom ter Turčijo. Domačim gledalcem se bo Slovenija prvič predstavila 30. julija. V Rogaški Slatini bo igrala z univerzitetno reprezentanco Rusije. Nato jo 4. in 6. avgusta čaka pokal Adecco v Mariboru (Madžarska, Češka), priprave pa bo sklenila v Ljubljani z dvema tekmama proti Hrvaški. Slovenija bo na evropskem prvenstvu, ki bo od 31. avgusta do 17. septembra potekalo od v štirih državah - Turčija, Romunija, Finska, Izrael, igrala v predtekmovalni skupini A s sedežem v Helsinkih. Najprej bo igrala s Poljsko, Finsko, Grčijo, Islandijo in Francijo, v nadaljevanju v Istanbulu (pogoj je uvrstitev do četrtega mesta v skupini) pa jo čakajo izločilni boji proti ekipam iz skupine B (Ukrajina, Izrael, Litva, Nemčija, Italija, Gruzija).

Na pripravah bodo: Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Luka Dončić, Goran Dragić, Gregor Hrovat, Jan Kosi, Miha Lapornik, Erazem Lorbek, Blaž Mahkovic, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Anthony Randolph, Matic Rebec, Luka Rupnik, Žan Mark Šiško, Gašper Vidmar in Saša Zagorac.