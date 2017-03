Dončić prejel darilo s strani Crvene zvezde pred tekmo, nato pa s soigralci kruto maščeval poraz iz Beograda

Pri domačem Real Madridu je tokrat ob izvrstni ekipni predstavi - kar šest košarkarjev je doseglo dvomestno število točk - najbolje odigral Gustavo Ayon, ki je zbral 12 točk in si prislužil valorizacijo 24. Real je že v prvem polčasu zvezdi nasul neverjetnih 63 točk in po 20 minutah igre vodil že z 19 točkami prednosti (63:44). V drugem polčasu je rutinirano zadržeal prednost in povsem ponižal nemotiivirano beograjsko ekipo. Ta ni uspela ponoviti uspeh iz Srbije, kjer je uspela pripraviti presečenje in premagala Real.

Izidi:

Real Madrid - Crvena zvezda 98:68 (38:24, 25:20, 17:13, 18:11)

Dončić 7 točk, 4 skoki, 5 podaj (statistični indeks 18) v 19 minutah

Olympiakos - Darušafaka Dogus 81:73 (25:18, 23:15, 21:15, 12:15)

Anadolu Efes - Bamberg 68:87 (23:17, 9:25, 13:22, 23:23)

Aleksej Nikolić (Bamberg) je v 11 minutah vknjižil 4 točke