Dončić prispeval 13 točk k pomembni zmagi Reala na vročem gostovanju v Carigradu

V četrtfinalu košarkarske Evrolige se je madridski Real znašel v težavah, potem ko je turška Darušafa zmagala na drugi tekmi v Madridu. Dončić in soigralci so naredili "break" z zmago v Carigradu (81:88) in vodijo z 2:1 v zmagah. Slovenski branilec je igral 26 minut in dosegel 13 točk.