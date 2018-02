VIDEO: Dončić prvi strelec ob zmagi Reala za uvrstitev v finale kraljevega pokala

Real je v tekmo na Kanarskih otokih, natančneje na Las Palmasu, vstopil zelo zadržano. Pablo Laso je nemudoma moral reagirati z minuto odmora že v uvodni četrtini, nato pa je šla krivulja galaktikov navzgor. Do konca prvega polčasa so uspeli skorajda povsem izničiti prednost domačinov (38:37), v drugem pa so po zaslugi razpoloženega Luke Dončića prešli v vodstvo in nato prednost v zadnji četrtini rutinirano zadržali vse do konca. Tako so se veselili zanesljive uvrstitve v finale kraljevega pokala, ki je bila sicer še peta zaporedna za galaktike.

Prvi strelec tekme je bil Luka Dončić s 17 točkami ob metu iz igre 7/14, k temu pa je dodal še sedem skokov in pet podaj, ter si prislužil valorizacijski indeks 28. S tem je bil tudi daleč najboljši igralec tekme. Anthony Randolph je prispeval dve točki in štiri skoke.

Kraljevi pokal, polfinale:

Tenerife - Real Madrid 57:75 (19:11, 19:26, 11:19, 10:21)

Dončić 17 točk, 7 skokov in 5 podaj, Randolph 2 točki, 4 skoki