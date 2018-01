Sladko maščevanje kraljevega kluba: Zmaga Reala ob posebnem jubileju slovenskega čudežnega dečka

Izjemni Luka Dončić je svoj debi v španskem prvenstvu odigral v sezoni 2014-15, v minuti in pol, kolikor mu je takrat namenil strateg Pablo Laso pa je vknjižil trojko. Vse od takrat navdušuje s svojimi predstavami na parketu, na prvi tekmi novega leta pa je košarkarski dragulj dočakal prav poseben mejnik ter odigral svojo stoto tekmo v španskem prvenstvu v dresu kraljevega kluba.

(Foto: AP)

Gostovanje v Areni Fernando Buesa se je sicer začelo po željah kraljevega kluba, ki je povedel z metom za tri točke, vendar pa so domači uspešno dihali za ovratnik gostom in prva četrtin se je končala z 18:18. V drugi četrtini so gostje zaostali za Baskonio, vendar pa so tudi po zaslugi trojke Dončića uspeli zmanjšati zaostanek do konca prvega polčasa (36:34).

Tudi v nadaljevanju so gostje ohranili manjšo prednost pred kraljevim klubom, v barvah slednjega pa je blestel predvsem Fabien Causeur. Proti koncu tretje četrtine so si Lasovi varovanci uspeli zagotoviti prednost dveh točk (55:57), v zadnjem delu tekme pa so svojo prednost le še povečali za končnih (69:81). Razigral se je tudi slovenski čudežni deček, ki je na tekmi dosegel 12 točk, vknjižil pa je tudi sedem asistenc.

Izid 13. kroga španskega prvenstva:

Baskonia - Real Madrid 69:81 (18:18, 18:15, 19:24, 14:24)