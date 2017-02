VIDEO: Dončić po novi čarobni predstavi zardel ob plazu pohval, Real dramatično v finale

Luka Dončić in Sergio Llull sta v neverjetnem zaključku polfinalne tekme španskega pokala prinesla zmago Real Madridu, ki se bo tako boril že za četrto zaporedno slavje v tem tekmovanju. Beli balet je v Vitorii zapravil 13 točk prednosti, nato pa v zadnjih treh minutah uspel nadoknaditi osem točk zaostanka. Dončić je bil s 23 točkami skupaj z Llullom najboljši strelec madridskega moštva, z valorizacijo 26 pa najkoristnejši igralec tekme. V novejši zgodovini španskega pokala še nobeni ekipi ni uspelo osvojiti štirih zaporednih lovorik, a moštvo Pabla Lasa je na krilih slovenskega bisera tik pred nepozabnim dosežkom, za katerega se bo kraljevi klub potegoval proti Valencii ali večni nasprotnici Barceloni.

Po tem, ko Dončić sam ni bil več sposoben povleči Realovega voza, je Llull z metom za tri točke v zadnjih sekundah izsilil podaljšek (98:98). Real je zaostajal že s 77:84, v vrstah domačih je blestel Rodrigue Beaubois, ki je bil prvi strelec obračuna s 27 točkami, a tudi to ni bilo dovolj za borbene Baske, ki so morali v podaljšku nemočno spremljati veselje gostov. "Tekma je bila neverjetna in vsakemu, ki je všeč košarka, je bila ta tekma gotovo všeč," je takoj po tekmi za Movistar+ dejal Dončić, medtem ko mu je novinar televizije ob robu igrišča vztrajno ponavljal, da se je tekma spremenila z vsakim njegovim prihodom na parket. "Zelo smo zadovoljni, da smo v finalu. Da se tekma spremeni, ko jaz pridem v igro? Dobro, mislim, da se ne spremeni takrat, ko jaz pridem v igro, temveč takrat, ko je celotna ekipa dobro psihično pripravljena in trdo igramo v obrambi. Če pa je temu res tako, potem v redu, hvala (smeh) ..." je sramežljivo dodal Dončić.

Izid polfinala:

Baskonia ‒ Real Madrid 99:103*

Beaubois 27 točk, Hanga 19 in 7 skokov, ... Jaka Blažič ni igral; Dončić 23, 6 skokov in 2 podaji v 29:03, Llull 23, Randolph 20

* - po podaljšku