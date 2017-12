Dončić se je zabaval v Celju, prisluhnil je Severini, opazili pa so ga tudi Poskočni muzikanti

Čudežni deček slovenske in svetovne košarke Luka Dončić premor v španskem državnem prvenstvu in evroligi med božičnimi prazniki izkorišča tako, da je obiskal prijatelje v rodni Sloveniji. V soboto zvečer se je udeležil koncerta Severine v družbi svoje punce Anamarie Goltes. Opazili so ga tudi presenečenje večera Poskočni muzikanti, ki so Dončića 'predstavili' zbrani množici, ki ga je toplo pozdravila.

V Instagram zgodbo je sobotno dogajanje objavil tudi Luka Dončić, ki je svojim sledilcem dal vedeti, da se je udeležil Severininega koncerta. Video, ki ga je objavil Dončić, si lahko ogledate v dodanem video posnetku.