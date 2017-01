Dončić se je znova vrnil v velikem slogu, mladi Slovenec znova mož odločitve ob zmagi Reala

Luka Dončić še naprej blesti v dresu kraljevega kluba. (Foto: Twitter)

Luka Dončić se je vrnil po krajši odsotnosti zaradi poškodbe, vrnitev pa je bila v velikem slogu. Ne le, da je končal pri skoraj 20 točkah, na koncu je bil mladenič spet mož odločitve. V zadnji minuti, ko si je Real v tesni končnici le priboril nekoliko več naskoka, je zadel po protinapadu in poskrbel, da gostje razlike 91:85 niso več mogli ujeti, dokončno pa je bilo njihovih upov konec pa nešportni osebni napaki pet sekund pred koncem tekme. Mladi slovenski up je bil tudi sicer zelo opazen na tekmi. Njegov končni učinek je bil namreč kar 17 točk (trojke 3:3), dodal pa je še dva skoka in podajo. S tem je le za tri točke zaostal za najboljšim strelcem svoje ekipe. Sergio Lull je imel 20 točk, Jaycee Carroll pa 16. Pri poražencih je bil drugi slovenski akter na igrišču Zoran Dragić tudi v eni glavnih vlog; 13 točk (trojke 3:4), en skok in dve ukradeni žogi so Dragića postavili le za Krusnolava Simona, ki je bil z 20 točkami najboljši strelec Milančanov.

V preostalih tekmah s slovenskim pridihom je bil učinek Slovencev majhen oziroma ničen. Pri Barceloni je z Baskonio gostoval Jaka Blažič; njegova ekipa je visoko zmagala, na koncu je bilo 93:79, slovenski igralec pa se v 11 minutah in pol ni vpisal med strelce; v statistiko je vpisal le en skok. Na tekmi med Olympiakosom in nemškim Brose Basketom iz Bamberga, končala se je s 83:77, pa Alekseja Nikolića ni bilo v postavi nemške ekipe.

Izidi:

CSKA Moskva - Efes Istanbul 80:77

Darušafaka Istanbul - Žalgiris Kaunas 66:69

Barcelona - Baskonia 79:93

(Jaka Blažič 11:35 minute; 0 točk, 1 skok za Baskonio)



Olympiakos - Brose Basket Bamberg 83:77

(Aleksej Nikolić ni bil v postavi Brose Basketa)



Real Madrid - Emporio Armani Milano 94:89

(Luka Dončić 18:50 minute, 17 točk, 3 skoki, 1 podaja za Real)

(Zoran Dragić 24.18 minute, 13 točk, 1 skok, 2 ukradeni žogi za

Emporio Armani)



Fenerbahče - Galatasaray 85:80

Crvena Zvezda - Panathinaikos 72:66

Maccabi Tel Aviv - Unics Kazan 60:52