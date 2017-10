Dončić v intervjuju za evroligaško stran: Bil sem rojen, da igram košarko. To je darilo

Dončič pravi, da bolje igra, ko ne razmišlja kako in kaj. (Foto: Aljoša Kravanja)

"Preprosto sem bil rojen, da igram košarko. Res je, da moraš igrati košarko z možgani. Moraš biti pameten in potegniti pravo potezo. To je zelo pomembno. Toda zame je to naravno. Toda resnično ne razmišljam preveč o pravih potezah ob pravem času. Bolje igram takrat, ko ne razmišljam o takšnih stvareh, kot so, kaj če naredim to, kaj če zgrešim ta met," je slovenski vsestranski branilec, ki je kot najmlajši košarkar v zgodovini osvojil evroligaško nagrado vzhajajoče zvezde, povedal v pogovoru za spletno stran tekmovanja. "Ko razmišljaš preveč, ne igraš tako zelo dobro. Ko ne razmišljaš, lahko uživaš in igraš košarko. Tako je bolje in mislim, da so moje najboljše predstave prišle takrat, ko sem le užival,'' je še pristavil zgolj 18-letni slovenski junak z zadnjega Eurobasketa, kjer je bil uvrščen tudi v idealno peterko prvenstva.

Pravi, da ga pritisk na parketu ne skrbi. "Ne verjamem, da bom imel več pritiska. Vsi me sprašujejo, če čutim pritisk, toda jaz odgovarjam: 'Ne, to je zgolj igra. Igra košarke.' Kot sem že rekel, bil sem rojen, da igram in obožujem igrati košarko. Imam rad šport in ni pritiska, ko počneš stvari, ki jih imaš rad," je obelodanil Dončić.

Sin strokovnega komentatorja Kanala A Saše Dončića priznava, da v svetu slave vendarle ni vse rožnato. "Marsikatero stvar bi lahko naredil narobe. Ko postaneš malce bolj znan, se to lahko zgodi. Toda vem, da moram ostati trdno na tleh in nadaljevati na tej poti. Trening, trening, trening, trening ves čas. In seveda pomembne stvari, kot so dobro jesti," je razkril eden glavnih kandidatov za številko 1 na prihajajočem naboru lige NBA. "Lepo je videti ljudi, ko govorijo lepo o tebi, toda temu ne skušam dajati veliko pozornosti, saj se moram osredotočati na košarko in mojo ekipo. Real Madrid je najboljše mesto zame ta trenutek, na kar sem zelo ponosen in srečen, da sem tu," je skromno pristavil o morebitnem hitrem odhodu v ligo NBA.

Pritiska ne čuti, ker na igrišču uživa. In to je zanj najpomembneje. (Foto: Fiba)

Ker že od 13. leta starosti živi v Madridu, mu veliko pomenijo tudi obiski njegove družine in prijateljev. Pravi, da ima prave prijatelje, s katerimi se njihov medsebojni odnos kljub slavi ni spremenil: "Najpomembnejša stvar je recimo, ko gremo na večerjo, mogoče bi veliko ljudi mislilo, da moram vse plačati, ker zaslužim veliko denarja. Toda nikoli ni tako, vedno si delimo in to je zelo pomembno. Sem le en prijatelj več. Nihče ni drugačen. Šalijo se z mano, igramo se med seboj in vsi smo enaki. Ne jemljejo me drugače kot preostale in tako veš, da so pravi prijatelji," je zaključil Dončić.