VIDEO: Načeti Dončić stisnil zobe in bil spet prva violina Reala, Malaga končala niz kraljevega kluba

Luka Dončić in soigralci so od decembra, po porazu v Pireju z Olympiakosom, nanizali 13 zmag, zmagoviti niz kraljevega kluba pa je na španskem obračunu v Evroligi v petek prekinila Unicaja iz Malage. Na krilih vročekrvnih navijačev so južnjaki vodili praktično vso tekmo: že v prvem polčasu je naskok Unicaje znašal tudi več kot deset točk in klub temu, da je do konca obračuna Madridčanom dovolila izenačenje, je v zadnji četrtini povsem mirno prišla do zmage.

Dončić (v skoku v belem dresu) na tekmi s CSKA. (Foto: AP)

Dončić, ki je po krajši bolezni šele dobro ozdravel, ni odigral najboljše tekme v sezoni, vseeno pa je bil prvi strelec nerazpoložene ekipe Reala in v 22 minutah zbral 16 točk, ki jim je dodal še pet skokov, tri podaje in eno ukradeno žogo. Ray McCallum in Adam Waczynski, slednji je zadel štiri trojke, sta rešetala madridsko mrežico s skupno 30 točkami. Nemanja Nedović jih je prispeval enajst, ki jim je dodal še sedem podaj.

Fenerbahče dobil carigrajski derbi

Po zaostanku s 3:11 in sedmih minutah igre je Pablo Laso s klopi poklical Dončića, ki pa sprva ni bil razigran. Unicaja je na polčas odšla z zanesljivo prednostjo (38:27), veliko bolje pa je Real zaigral v drugem polčasu, ko je z nizom 9:0 izenačil (48:48). Ko je tri minute pred koncem tekme Malaga ušla na dvomestno prednost, je bilo vsega konec, zmago je s košem z ogromne razdalje potrdil Nedović.

Prednost Fenerbahčeja se je v zaključku zadnje četrtine carigrajskega derbija topila iz napada v napad, toda koši Toneyja Douglasa, ki je na koncu zbral 29 točk, so bili na koncu vseeno premalo za ekipo Zorana Dragića. Anadolu Efes ni znal ustaviti Brada Wanamakerja, ki je tekmo sklenil z najboljšim statističnim izkupičkom v sezoni (31): to mu je uspelo z 18 točkami, osmimi podajami in štirimi skoki.

Fenerbahče je bil na poti do zanesljive zmage, a je Douglas v zadnji četrtini mestnim tekmecem nasul kar 21 od svojih 29 točk, a se na manj kot pet točk zaostanka Anadolu Efes izbrancem Željka Obradovića ni uspel približati. Dragić je vse točke dosegel v prvem polčasu, na koncu jih je zbral devet, ki jim je podal še pet podaj in skok v slabih 23 minutah.

Moskovčani zmagovito iz Aten

CSKA je prekinil niz domačih zmag Panathinaikosa in v Atenah dobil obračun, ki je predstavljal tudi ponovitev dveh finalnih tekem Evrolige v zadnjem desetletju (75:70). V nabito polni dvorani OAKA je blestel španski organizator igre Sergio Rodriguez, ki je najpomembnejši delež svojih 21 točk prispeval v zaključku dvoboja, Cory Higgins je dodal 14 točk. Tekma se je prelomila štiri minute pred koncem, ko je CSKA z nizom 14:5 pobegnil na 71:63. Deteljice so sicer odgovorile in se približale na le dve točki zaostanka (69:71), 50 sekund pred koncem pa je Rodriguez z neverjetnim metom za tri točke pokončal Grke, za katere sta Nick Calathes in Thanasis Antetokounmpo prispevala po 13 točk, za slednjega je bil to najboljši dosežek v karieri.

Izidi 19. kroga rednega dela Evrolige:

Unicaja Malaga ‒ Real Madrid 80:75

Mccallum in Waczynski (5 skokov) 15 točk, Nedović 11 in 7 podaj; Dončić 16, 5 sk., 3 pod. in 1 ukradena žoga v 22:11, Carroll in Fernandez 10

Anadolu Efes ‒ Fenerbahče 84:89

Douglas 29, Mccollum 18, ... Dragić 9, 5 pod. in 1 sk. v 22:42; Wanamaker 18 in 8 pod., Mahmutoglu 16, Melli 14 in 7 sk.

Panathinaikos ‒ CSKA Moskva 70:75

Saski Baskonia ‒ Olimpia Milano 82:83