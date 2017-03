Dončić znova z najboljšim indeksom pri Realu, ki je nadoknadil 18 točk minusa, a na koncu izgubil v končnici

Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić je pri zaostanku Reala s 84:87 štiri sekunde do konca tekme imel met za tri točke iz težkega položaja, a zgrešil vse, kar se je zgrešiti dalo, tako da so se zmage v končnici veselili domačini. Kljub temu je bil Dončić najboljši igralec Reala z indeksom 26. Zabeležil je 13 točk (ob odličnem metu 2/3 za dve, 3/4 za tri), osem skokov in osem podaj, ob tem pa je bil glavni junak Realovega priključka, potem ko so ko baletniki v 30. minuti zaostajali že s 55:73. Za zmagovalce je največ, 20 točk prispeval Austin Daye, 17 jih je dodal Jon Diebler. Real sicer ostaja vodilna ekipa evrolige.

Evroliga, 24. krog:

Galatasaray - Real Madrid 87:84 (25:20, 24:26, 24:14, 14:24)

Dončić (RMA) v 22 minutah igre 13 točk, 8 skokov in 8 podaj

Žalgiris - Fenerbahče 67:76 (17:19, 14:11, 17:25, 19:21)

Crvena zvezda - Bamberg 74:60 (17:9, 26:20, 13:14, 18:17)

Aleksej Nikolić (Bamberg) 9 točk v 21 minutah