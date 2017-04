Real zanesljivo na zaključni turnir, Dončić znova najboljši posameznik proti Darušafaki

Luka Dončić je bil znova najboljši posameznik kraljevega kluba na tekmi z Darušafako. (Foto: Twitter)

Na četrti tekmi četrtfinala Evrolige so košarkarji madridskega Reala v gosteh z premagali Darušafako in dvignili vstopnico za zaključni turnir, ki bo letos potekal v Istanbulu. V četrtfinalni seriji, kjer se igra na tri dobljene tekme, se je Darušafaka dobro opirala najboljši ekipi rednega dela in celo slavila na drugi tekmi v Madridu in takrat slovenskega bisera Luko Dončića celo spravila v jok. Toda kraljevi klub na dveh gostujočih tekmah ni ponovil napake in se s skupnim izidom 3:1 zanesljivo prebil na finalni turnir, kamor sta že uvrščena domači Fenerbahče in branilci naslova, moskovski CSKA.

Dončić je že na tretji tekmi vso jeze stresel nad nasprotnika in bil tretjič v karieri proglašen za najkoristnejšega igralca kroga v Evroligi, je tudi na četrti tekmi pustil viden pečat na parketu, kjer je prežival skoraj trideset minut. Ob zmagi galaktikov je prispeval 11 točk, 5 skokov in 7 asistenc, ter bil z indeksom 21 znova najboljših posameznik tako svoje ekipe, kot tudi srečanja. Pri domačinih je bil daleč najbolj razpoložen Brad Wanamaker, ki je nasprotnik nasul 25 točk in bil z indeksom 20 tudi najboljši posameznik svojega moštva. Veliko bolj ekipno pa so igrali Španci, saj so poleg Dončića dvomestna število točk dosegli še Anthony Randolph (15), Jaycee Carroll (12), Sergio Llull (17) in Trey Thompkins (15). "Dosegli smo tisto, kar smo si pred začetkom sezone tudi želeli, vendar nismo še ničesar osvojili," je po koncu tekme dejal slovenski košarkarski biser, ki je znova ob svojem imenu videl napis MVP.

Zadnjega potnika na turnir najboljše četverice pa bo dal obračun med ekipama Olympiakosa in Anadolu Efesa, ki vodi z 2:1 v zmagah. Real se bo sicer v polfinalu pomeril s Fenerbahčejem, ki ga vodi legendarni Željko Obradović

Izid:

Darušafaka Istanbul - Real Madrid 78:89 (21:24, 17:21, 20:27, 20:17)

Real Madrid se je s skupnim izidom 3:1 uvrstil na zaključni turnir četverice