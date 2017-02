Dončićev recept za trezno glavo: Ne berem medijev, da ostanem trdno na tleh

Eden največjih talentov svetovne košarke Luka Dončić je napovedal, da gredo skupaj s soigralci po nove uspehe. "S sto odstotki gremo po preostali dve lovoriki, ki nam ostajata. Trdo bomo delali, da nam jih uspe osvojiti," je v pogovoru s španskimi novinarji po osvojitvi kraljevega pokala y dodal 17-letnik, ki bo 28. januarja (le) dočakal polnoletnosti.

Slovenski košarkarski biser Dončić je bil pomemben člen, da se je Real sploh uvrstil v finale turnrija v Vitorii-Gasteiz, potem ko je v polfinalu skupaj z MVP-jem Sergiom Llullom poskrbel za zmago nad Baskonio. V finalu proti Valencii je bil nekoliko slabše razpoložen kot v polfinalnem obračunu, kljub temu pa je k zmagi madridskega kluba v 24 minutah igre pri zgolj 17 letih prispeval devet točk, štiri skoke in šest podaj. "To je bil odličen turnir, kjer smo začutili podporo naših privržencev, res je bilo impresivno. Ganjen sem, da sem lahko tukaj s to lovoriko. Zelo smo trpeli, preden nam jo je uspelo osvojiti," je pester vikend 'v pisarni' opisal Dončić.