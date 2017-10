FOTO: Dončićeve superge že razstavljene v vitrini donatorja, ki je daroval 30 tisočakov

Rdeče superge Luke Dončića, v katerih je ta blestel na evropskem prvenstvu v košarki, so po dražbi v okviru projekta Botrstvo že na ogled mimoidočim. Kot smo poročali, so največjo vsoto, kar 30.000 evrov, v pomoč mladim obetavnim košarkarjem, ki so v življenjski stiski, namenil predstavniki podjetja Bauhaus, kmalu za tem pa so ti zmagovite superge že postavili v vitrino svojega centra v Ljubljani. Kot so pojasnili, bodo nekaj časa v Ljubljani, nato jih bodo odpeljali na turnejo po ostalih krajih, kjer imajo svoje poslovalnice.

Z začetnih 129 evrov do 30 tisočakov

Z dražbo so začeli v petek, 22. septembra, in sicer z izklicno ceno 129 evrov. Toliko točk je namreč Dončič v njih dosegel na evropskem košarkarskem prvenstvu. Dražitelj Samo je sicer zmagal s ponudbo 27.129 evrov, vendar je zatem, ko je izvedel, da bo denar namenjen trem mladim športnikom, še zvišal, so navedli organizatorji dražbe.

(Foto: POP TV)

To je bila sicer šesta večja dražba, ki jo je za pomoč projektu Botrstvo pripravil Val 202. Izkupiček dražb je bil vsakič porabljen za drugačen namen. Ta dražba pa je prvenstveno namenjena košarkarskim športnim talentom. Več športnikom bodo lahko zdaj omogočili "nadaljevanje osebne rasti in športne poti", je pojasnila Anita Ogulin z Zveze prijateljev mladine Slovenija.

Ekipa 24UR je prisostvovala zaključku dražbe, kjer je bilo vzdušje neverjetno. To so bili prvi vtisi ob informaciji, da so na dražbi zbrali kar 30.000 evrov: "Športniki so vzorniki otrokom, še posebej otrokom z manj priložnostmi ...Ta zgodba bo ponesla vsaj tri, če ne še več košarkarjev do cilja oziroma uresničitve njihovih sanj," je dejala presrečna Ogulinova. Lukova mama Mirjam Poterbin pa je dejala, da je vedno poskušala sina vzgajati v humanitarnem duhu. "Sama sem se udeleževala dobrodelnih prireditev in on z mano. Vedno sva zbirala zamaške in različne stvari. Mogoče mu je to ostalo."

Kdo so trije najstniki, ki bodo prejeli pomoč?

Ta dražba bo tako prvenstveno namenjena košarkarskim športnim talentom, med njimi tudi izjemno nadarjenemu devetošolcu, ki ga trenerji uvrščajo med najperspektivnejše igralce v njegovi starostni skupini, večkrat pa je prav zaradi sposobnosti igral tudi v starejši kategoriji. Že kot dojenček je ostal brez mame, pred nekaj meseci pa je nepričakovano izgubil še očeta. Živi s starejšim bratom in babico, zanj skrbi tudi stric, vendar je vse stroške izjemno uspešne športne poti težko kriti, navajajo organizatorji dražbe.

Druga dva prejemnika pomoči bosta brata, stara 11 in 12 let. Zaradi hudega nasilja sta z mamo pred dvema letoma končala v varni hiši in tudi od tam odhajala na treninge. Zdaj živijo v precej hudi finančni stiski, sta pa med najbolj perspektivnimi igralci košarke v svoji kategoriji. Prav tako igrata že v višji kategoriji, kot je primerna za njuna leta, mama pa jima žal ne more kupiti niti osnovne opreme.

(Foto: POP TV)

V projektu Botrstvo vsako leto ob začetku šolskega leta v sodelovanju z Valom 202 zbirajo sredstva za uresničevanje talentov otrok, ki prihajajo iz ekonomsko šibkih družin. "Veliko otrok in mladih v Botrstvu je izjemnih talentov in uspešnih športnikov. V danem trenutku imamo nekaj otrok, ki so že na svetovnih prvenstvih med otroki in mladostniki, ki so na evropski ravni že vrhunski tekmovalci, ampak nimajo dovolj za nadaljevanje svoje uspešne športne poti," je dejala Ogulinova. Med njimi so med drugim poleg košarkarjev tudi smučarji, športni plezalci, judoisti, umetniški plesalci ...

Največ iztržili za Prevčeve smuči, in sicer kar 45.000 evrov

To je sicer še ena v nizu dražb, ki jih je v preteklosti že organiziral Val 202 za otroke iz projekta Botrstvo. Rekordni znesek so zbrali na dražbi zmagovalnih smuči Petra Prevca. Podjetje Bauhaus je zanje odštelo kar 45 tisoč evrov.

Aprila letos so za dva loka 2Cellos iztržili 17.000 evrov, oktobra 2015 za rumeno majico zmagovalca dirke po Franciji Chrisa Frooma 23.500 evrov, decembra 2014 za dres Chelseaja 15.100 evrov, julija 2014 pa za dres Cristiana Ronalda 9.000 evrov.