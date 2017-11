Priznanje: Dragić igralec tedna na vzhodu

Goran Dragić (Foto: AP)

Goran Dragić je Miami Heat od 20. do 26. novembra popeljal do treh zmag. Na teh treh tekmah je imel povprečje 23,7 točk, 4,3 podaje, 3,7 skoka in eno ukradeno žogo. Iz igre je metal 52,4-odstotno, 57,9-odstotno za tri točke in 84,2-odstotno s črte prostih metov. Dvakrat je bil najboljši strelec in 'kradljivec' ekipe, enkrat pa podajalec. Na vsaki od teh treh tekem je dosegel najmanj 20 točk, največ - 27 - pa jih je zbral v Bostonu, ko je prekinil niz šestnajstih domačih zmag.

Hkrati se je Dragić v tem tednu prebil med deset najboljših podajalcev v zgodovini Miami Heat. Je pri 1063 podajah, te pa je dosegel na 176 tekmah, kar je peti najnižji seštevek tekem za ta dosežek.

Dragić se je prek Twitterja zahvalil soigralcem in trenerjem za nagrado in dodal: "Počaščen sem, da sem igralec tedna na vzhodu. Pred nami je še veliko dela."