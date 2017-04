Dragić kljub zmagi in 28 točkam ostal brez končnice, slačilnica vročice jokala

Dragić je bil prvi strelec Vročice, a Chicago in Indiana sta proti močno oslabljenim nasprotnikoma prišla do lahkih zmag. (Foto: AP)

Košarkarji Miami Heat so sicer zadnjo tekmo rednega dela sezone dobili, a vseeno ostali brez nadaljevanja, saj so v troboju ekipi za zadnji dve prosti mesti v končnici potegnili kratko in končali na devetem mestu. Goran Dragić je bil prvi mož vročice z 28 točkami, po tekmi pa ni mogel skriti velikega razočaranja. Še dolgo po zadnjem pisku sirene je namreč Dragić obsedel v slačilnici z rdeče obrobljenimi očmi, preplavljen s čustvi, nekateri soigralci so na veliko točili solze, drugi jezno kričali v znak razočaranja.

"Ne vem, če sem si že kdaj v življenju kaj želel bolj, kot končnico za te fante, ki so v drugem delu rednega dela sezone res dali vse od sebe in pokazali, da se lahko enakovredno merijo prav z vsako ekipo. Postali so tim v pravem pomenu besede," je po porazu čustveno dejal trener vročice Erik Spoelstra: "Najtežje bo sprejeti dejstvo, da se jutri ob 12. uri ne bomo zbrali na treningu. To se ne zdi prav. Očitno nam košarkarski bogovi niso bili naklonjeni. Nimam druge razlage."

Miami je na prvih 41 tekmah vknjižil 11 zmag in 30 porazov, kar je bil drugi najslabši izkupiček v ligi, na drugih 41 tekmah pa 30 zmag in 11 porazov, kar je bil drugi najboljši izkupiček v ligi. A izjemnega niza ne bodo nadaljevali, saj so skupno tako sezono končali z 41:41.

Dragić je dejal, da se počuti najslabše v karieri vse od leta 2013, ko je Slovenija kot gostiteljica evropskega prvenstva izgubila v četrtfinalu. "Takrat sem igral za domovino. Zdaj pa za ekipo, s katero smo dihali kot eno sedem mesecev. Če bi nam uspelo priti v 'playoff', bi bili izjemno težak nasprotnik za vsakega," je dejal slovenski zvezdnik vročice, ki je bil spet prvi strelec tekme.

Hassan Whiteside je k zmagi dodal 24 točk in 18 skokov, Willie Reed 16 točk, Josh Richardson 15, James Johnson pa 12. Prvi strelec Washingtona je bil Trey Burke s 27 točkami.