Dragić: Nekateri so na volitvah za predsednika dopisali moje ime na glasovnico

Goran Dragić za predsednika države? "Stvari z drugega planeta." (Foto: AP)

"Luka je poseben," je reprezentančnega soigralca Luko Dončića, ki blesti v aktualni sezoni evrolige, opisal (nekdanji) kapetan slovenske reprezentance Dragić. "Je unikaten, ker igra netipično za fanta, starega 18 let. V Sloveniji ga poznamo že dolgo časa, zelo dobro poznamo njegove sposobnosti, a tudi nam se je pred Eurobasketom zdelo nepredstavljivo, da bo tako odločilen v določenih trenutkih," je vlogo 18-letnega v slovenski reprezentanci na nedavno končanem Eurobasketu, kjer je Slovenija osvojila zlato odličje, opisal Dragić.

Ob tem ni mogel mimo zanimive anekdote. "Ko sem sam začenjal v reprezentanci, je bil eden mojih mentorjev njegov oče Saša, ki je takrat končeval kariero. Navdušuje me razmišljanje, da danes Luka pride do mene z vse vrsti nasvetov na igrišču. Rekel bi, da je to šala usode …" je pojasnil Dragić, ki je dobro formo z Eurobasketa prenesel tudi na parketu lige NBA, kjer se bo v prihodnje srečal tudi z nekdanjim slovenskim selektorjem Igorjem Kokoškovom.

"Največji uspeh Kokoškova je bil to, da je uspel narediti že od prvega dneva," je v pogovoru za La Gazzetto dello Sport še izpostavil Dragić. "Finale? Imel sem krče, težko sem stal in dobro je naredil, da me je pustil na klopi, saj nisem imel več moči, da bi nadaljeval. Selektor nas je ohranil mirne, verjel je v naše zamenjave in vse ostalo je prišlo samo od sebe," je zadnje minute tekme proti Srbiji orisal Dragić.