VIDEO: Dragić prispeval 17 točk za novo zmago Miamija

Goran Dragić (Foto: AP)

Prvi igralec Miamija je bil Tyler Johnson s 23 točkami, Dion Waiters je dodal 14 točk in 10 asistenc, Hassan Whiteside pa je imel 10 skokov. Kar šest igralcev Miamije je zadelo deset ali več točk. Košarkarji Miamija so dosegli največ trojk v sezoni 17, imeli pa so tudi 30 podaj. Najboljši pri Atlanti je bil Paul Millsap z 21 točkami.



Miami je zmagal na 15 od zadnjih sedemnajstih tekmah ter se je povsem približal statistiki (26 zmag, 32 porazov), ki mu še zagotavlja nastop v končnici. Miami je trenutno na devetem mestu vzhodne konference in za osmouvrščenim Detroitom zaostaja le dve zmagi.



Miami bo naslednjo tekmo odigral v noči na nedeljo, ko bo doma gostil Indiano.



Izidi:

Philadelphia 76ers - Washington Wizards 120:112

Indiana Pacers - Memphis Grizzlies 102:92

Toronto Raptors - Boston Celtics 107:97

Chicago Bulls - Phoenix Suns 128:121 (podaljšek)

Milwaukee Bucks - Utah Jazz 95:109

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 110:93

Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 97:84

Atlanta Hawks - Miami Heat 90:108

Denver Nuggets - Brooklyn Nets 129:109

Los Angeles Clippers - San Antonio Spurs 97:105