VIDEO: Dragić prispeval 24 točk za tretjo zaporedno zmago Miamija

Goran Dragić je v statistiko vpisal še dva skoka in tri podaje. Prvi strelec Chicaga, ki je vpisal še peti poraz v vrsti, je bil Jerian Grant, ki se je prav tako kot slovenski košarkar ustavil pri 24 točkah, kar je bil dosežek njegove kariere. Denzel Valentine je za bike dodal 14 točk in 13 skokov, kar je bilo največ v karieri. Miami je z desetimi zmagami, ob devetih porazih, osmo moštvo v razvrstitvi vzhodne konference. Enako razmerje zmag in porazov imata tudi Washington in New York Knicks. Tekma proti Chicagu, ki je z najslabšim razmerjem zmag in porazov v ligi (3:15) na repu lestvice, je prikazal dva povsem različna obraza Miamija. Košarkarji Miamija so se v prvi četrtini dotaknili zgodovinskega dna, potem ko so zadeli najmanj točk v zgodovini franšize. V prvi četrtini so dali samo sedem točk, z metom iz igre 2:19. Nato so se vendarle vrnili v drugi četrtini ter prikazali eno najboljših predstav z 68-odstotno realizacijo meta iz igre ter so z 38 točkami, ki so jih nanizali, ob polčasu povedli s 45:42. Dragić je bil znova najboljši član začetne peterke. Kapetan slovenske zlate košarkarske reprezentance je sam dal več točk, kot preostali štirje člani začetne peterke skupaj (22 točk), in sicer Josh Richardson (0), Justise Winslow (4), Hassan Whiteside (11), ki ima težave s kolenom, ter Dion Waiters (7). Zato pa se je ob Dragiću izkazala rezervna klop, ki je prispevala 54 točk. Wayne Ellington je dal 19 točk, od tega kar pet trojk, James Johnson je dodal 15 točk, sedem skokov in šest podaj, Tyler Johnson in Kelly Olynyk pa sta vsak prispevala po 10 točk.



"Naša rezervna klop je navdihnila celotno ekipo. Potrebovali smo takšno energijo, ne le v zadnji četrtini, ampak prav v drugi četrtini, ki je prinesla ključno razliko in nas vrnila nazaj v igro," je rezerviste Miamija, ki ga v torek čaka težko gostovanje pri Claveland Cavaliers, pohvalil trener Erik Spoelstra. Miamiju po polčasu znova ni stekla igra, tako da je Spoelstra poslal na klop Waitersa in Whitesida, biki pa so se nekaj več kot pet minut pred koncem približali na le dve točki zaostanka (81:83). Kljub le sedmim točkam, ki so jih skupaj spravili košarkarji Miamija v prvi četrtini, je vročica ob koncu uvodne četrtine zaostajala le 7:13. Tudi tekmec je imel težave, saj so imeli biki met iz igre 4:24. Dvajset točk, ki sta jih skupaj spravili obe ekipi, je med najmanj doseženimi točkami v eni četrtini v zgodovini lige NBA. Na sporedu sta bili še dve tekmi. Ekipa Minnesota Timberwolves je s 119:108 na domačem parketu odpravila Phoenix Suns. Najbolj se je izkazal domači košarkar Karl-Anthony Towns z 32 točkami in 12 skoki. Ekipa Memphis Grizzlies je izgubila pod domačima obročema z 88:98 proti Brooklyn Nets. Za mrežice je DeMarre Carroll prispeval 24 točk. Memphis je vpisal še osmi zaporedni poraz ter ima vse več težav v slačilnici. Španski reprezentant Marc Gasol (18 točk) se po koncu tekme ni strinjal z odločitvijo strokovnega štaba, da zadnjo četrtino preživi na klopi. Trener David Fizdale je dejal, da je bil obupan, potem ko sta bili ekipi ob polčasu izenačeni (47:47) in so začeli izgubljati.

Izidi:

Chicago Bulls - Miami Heat 93:100

Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 119:108

Memphis Grizzlies - Brooklyn Nets 88:98