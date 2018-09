Dragić: Reprezentančna upokojitev je bila zadetek v polno. Še nikoli nisem bil tako svež

Na začetku sezone 2016/17 je Miami dobil uvodno tekmo s 108:96, začetek pretekle sezone pa je odprl s porazom proti Orlandu s 109:116. Goran Dragić, ki je "reprezentančni konec" napovedal skoraj točno pred letom dni, je ameriškim novinarjem zatrdil, da je slovo od dresa slovenske izbrane vrste ena najboljših odločitev na njegovi športni poti. "Lani smo imeli vsi zahtevno leto brez pravega odmora, v NBA pa je to še malce bolj naporno, ker imamo v programu 82 tekem rednega dela in res veliko potovanj. Predvsem je težko ostati zdrav, treba pa je biti tudi mentalno močan. A zelo sem vesel, da lahko igram košarko in delam, kar me veseli. Leto sem bolj spočit in pripravljen na nove izzive," je na medijskem druženju njegove NBA-ekipe Miami Heat s sedmo silo poudaril 32-letni Ljubljančan, ki bo v prihajajoči sezoni zaslužil dobrih 15 milijonov evrov.



"Odlično se počutim. Ne pomnim, da bi v preteklosti tako svež dočakal novo sezono, ki je pred vrati. Poteza, da končam reprezentančno kariero, je bila prava. Najboljša, če želim vztrajati na tem nivoju še nekaj sezone," je za ESPN povedal nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste in poudaril, da komaj čaka, da se vse skupaj začne. "Miami ima letos velike cilje. Odlično smo pripravljeni in komaj čakamo uvodni dvoboj z Orlandom," je tamkajšnjim novinarjem še povedal Slovenec, ki ima pred sabo enajsto zaporedno sezono v ligi NBA.