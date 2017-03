Dragić po povratku po oteklem očesu s 33 točkami popeljal Miami na prag končnice

Dragić je znova zablestel s 33 točkami. (Foto: AP)

Goran Dragić je ob tem v statistiko vnesel še eno ukradeno žogo in eno blokado, ob tem pa s 33 točkami le za eno zgrešil rekord sezone. Dosegel je kar pet trojk, kar je največ po 6. februarju, prav tako pa je dosegel 30 točk ali več že na šesti tekmi v tej sezoni. Nekdanji Ljubljančan se je poškodoval pred štirimi dnevi na tekmi proti Torontu, ko ga je s komolcem zadel Cory Joseph že v prvi minuti tekme. To in še naslednjo je moral počivati, zdaj pa se je na igrišče znova vrnil v najboljši formi. Bil je neustavljiv, za nasprotnike pa se je zdelo, kot da ga ne upajo kriti. Tridesetletnik je tokrat iz igre metal 11-18 in navdušil gledalce v dvorani AmericanAirlines Arena. "Moje oko je v redu, vsaj tako dolgo, dokler spet ne prejmem kakšnega udarca," je po tekmi povedal Dragić, ki pa tudi na tej tekmi ni ostal povsem nedotaknjen. V zadnji četrtini je prejel udarec na usta in pljunil nekaj krvi. "Še sodnik je rekel, 'videl sem', pa sem mu odvrnil, zakaj pa nisi piskal?" je dejal Dragić in poudaril, da mora ekipa zdaj nadaljevati pozitivni niz zmag. Pod košem mu je tokrat izdatno pomagal center Hassan Whiteside, ki je v statistiko vnesel dvojnega dvojčka z 20 točkami in 17 ujetimi žogami, rezervist Wayne Ellington pa je dosegel 19 točk.

V noči na soboto v Miami prihaja Minnesota, vročica pa je zdaj še vedno na devetem mestu vzhodne konference, čeprav je po izkupičku točk za osmo mesto, ki še vodi v končnico, izenačena z Detroitom. V ostalih tekmah so Washington Wizards izgubili proti Dallas Mavericks s 107:112, Detroit Pistons proti Utah Jazz s 83:97, Chicago Bulls pa proti Memphis Grizzlies z 91:98. Visoko zmago so uprizorili igralci Houston Rockets, ki so s 139:100 premagali Los Angeles Lakers, Indiana Pacers so bili z 98:77 boljši od New Orleans Hornets, Boston Celtics pa so Minnesota Timberwolves ugnali s 117:104. San Antonio Spurs so proti Portland Trail Blazers izgubili s 106:110, Phoenix Suns proti Sacramento Kings s 101:107, Los Angeles Clippers pa proti Milwaukee Bucks s 96:97.

Izidi:

Washington Wizards - Dallas Mavericks 107:112

Indiana Pacers - New Orleans Hornets 98:77

Boston Celtics - Minnesota Timberwolves 117:104

Miami Heat - New Orleans Pelicans 120:112

(Goran Dragić 32 minut, 33 točk, 5 skokov, 2 podaji za Miami)

Detroit Pistons - Utah Jazz 83:97

Chicago Bulls - Memphis Grizzlies 91:98

Houston Rockets - Los Angeles Lakers 139:100

San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 106:110

Phoenix Suns - Sacramento Kings 101:107

Los Angeles Clippers - Milwaukee Bucks 96:97