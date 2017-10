Dragić v Miamiju namignil, da z reprezentanco še ni rekel zadnje besede: Vse je še odprto

Dragić je bil kapetan Slovenije, ki je na letošnjem EP osvojila zgodovinsko zlato odličje. (Foto: AP)

Palm Beach Post se je razpisal tudi o izjemni Dragićevi priljubljenosti v Sloveniji, kjer je bil deležen največjega državnega odlikovanja, nekateri "pa so predlagali, da naj v domovini kandidira za predsednika", pišejo Američani. "Čeprav ga ni bilo med kandidati na volitvah, ki so bile v nedeljo, so mu povedali, da so njegovo ime večkrat zapisali na glasovnice. Dragić je dejal, da ga kariera v politiki ne zanima," dodajajo in navajajo še eno Ljubljančanovo izjavo: "Po upokojitvi si želim delati z otroki."

Kapetan zlate slovenske reprezentance Goran Dragić očitno še ni povsem opustil misli na to, da bi še kdaj oblekel dres z državnim grbom, od katerega se je poslovil s herojsko predstavo v finalu letošnjega evropskega prvenstva proti Srbiji v Carigradu. Dragić naj bi se po poročanju Palm Beach Posta v ponedeljek sestal z neimenovanim trenerjem slovenske reprezentance (po naših informacijah naj bi šlo za novega selektorja Radovana Trifunovića) in v pogovoru za omenjeni časnik je tudi priznal, da bi bil pripravljen zaigrati za Slovenijo, če se slednja uspe uvrstiti na olimpijske igre v Tokiu leta 2020. "Spraševal me je le, če bi igral na olimpijskih igrah. Seveda sem mu rekel, da sem zaenkrat končal z igranjem, a nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo v treh letih. Tako da je vse nekako še odprto," so ameriški kolegi citirali Dragića, ki bi leta 2020 dopolnil 34 let. Je pa Ljubljančan zatrdil, da v kvalifikacijah gotovo ne namerava nastopiti. "Rekli so mi: 'Vemo, da je nemogoče, da bi igral v kvalifikacijah zaradi sistema in NBA.' A nekaj posebnega bi bilo (igrati, op. a.), saj se Slovenija še nikoli ni uvrstila na olimpijske igre," dodaja Dragić, čigar predstave v Helsinkih in Carigradu so odmevale tudi čez lužo.

S soigralci se je Dragić v Carigradu razveselil morda največjega uspeha v zgodovini slovenskega športa. (Foto: AP)

Pri Miamiju so mu pred prvo domačo tekmo nove sezone lige NBA z Indiana Pacers pripravili poseben videoposnetek, s katerim so počastili uspeh svojega zvezdnika, ki pa za razliko od zlatih olimpijcev v vrstah vročice ne bo dobil posebnega praporja pod stropom American Airlines Arene. Olimpijske igre so v ameriški kulturi daleč najodmevnejši mednarodni športni dogodek, a očitno bi lahko ekipa s Floride kmalu pozdravila še enega olimpijca. "Šampion je. Ljubim dejstvo, da se je Goran izpostavil in bil ranljiv ter res začutil emocije, tesnobo, veselje, frustracije in neprespane noči v pripravi na res pomembno tekmo," je nedavno izjavil njegov klubski trener Erik Spoelstra, ki je tudi razkril, da je v pogovorih z zdaj že bivšim slovenskim selektorjem Igorjem Kokoškovim spoznal, kako zelo si je Dragić želel uspeha s Slovenijo. Bojda nekaj dni pred finalom s Srbijo sploh ni spal. "Te reči doživiš šele na tisti ravni, ko ti res ni vseeno in si res želiš popeljati ekipo do zmage. Uspelo mu je nekaj zares izjemnega, resnično," dodaja Spoelstra.