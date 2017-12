VIDEO: Goran Dragić z Miamijem do zmage nad sršeni

Košarkarji Miami Heat so v ligi NBA v domači dvorani gostili Charlotte Hornets in zmagali s 105:100. Junak večera je bil Josh Richardson, ki je s 27 točkami dosegel svoj strelski rekord kariere, Dion Waiters je k zmagi dodal 19 točk. Goran Dragić je zbral sedem točk pri metu iz igre 3:12 in 0:3 za tri točke.