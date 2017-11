VIDEO: Dragić za 24UR: Moja odločitev je v tem trenutku dokončna, ne vidim se v reprezentanci

Najboljši igralec minulega evropskega prvenstva v košarki Goran Dragić je ob gostovanju njegovega Miamija v New Yorku v sredo povedal, da bo imel minulo evropsko prvenstvo in finale v Carigradu vedno v lepem spominu, vendar je trenutno usmerjen v sedanjost in tekoče obveznosti. Naši Tadeji Lampret je razkril, da je zadovoljen z uvodom v sezono, sta pa ga potrla zadnja poraza v Clevelandu in zdaj v New Yorku. Dotaknil se je tudi slovenske izbrane vrste, njegova odločitev o slovesu je zaenkrat trdna, a Ljubljančan ni povsem ovrgel možnosti, da bi nekoč spet oblekel dres z državnim grbom.

"Zdaj v tem trenutku je dokončna (odločitev za slovo, op. a.)," je za 24UR povedal Dragić. "Ne vem, zakaj vsi govorijo, da Gorana ni v reprezentanci, ker ima obveznosti v klubu, tako da ... Jaz sem rekel, da je to dokončna odločitev, da sem končal, v prihodnjih letih se ne vidim z reprezentanco. Mislim, da je reprezentanca mlada, da lahko skupaj rastejo, jaz bom imel 32 let, tako da ... To je to. Ne vem. Zelo težko rečem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, a zdaj, v tem trenutku, se ne vidim zraven," je bil odločen zdaj 31-letni košarkar.

Prizor s sredine tekme v New Yorku. Dragić (levo) v skoku ob prvemu posamezniku kratkohlačnikov Enesu Kanterju. (Foto: AP)

Dragićeva ekipa Miami Heat je prišla v New York z razmerjem zmag in porazov deset proti deset, domov na petkovo tekmo proti Charlotte Hornets pa odhaja s porazom več in enim mestom za newyorškimi Knicksi na lestvici, ki so v sredo zvečer v Madison Square Gardnu slavili s 115:86. To je v letošnji sezoni najvišji poraz Miamija, Dragić pa je po nekaj več kot 23 minutah iz igre zadel le trikrat za skupaj šest točk. Enaintridesetletni košarkar je poleti Slovenijo popeljal do zlate medalje na evropskem prvenstvu, vendar pa pravi, da je sezono v NBA začel brez težav ali kakšnega pritiska vodstva kluba oziroma soigralcev.

"Pritisk je, ampak z moje strani, da čim bolje igram," je nadaljeval trenutno edini slovenski košarkar v ligi NBA, saj Beno Udrih še vedno išče klub. Po štirih zaporednih gostovanjih se je slovenskemu šampionu poznala utrujenost in kljub slabemu zaključku serije gostovanj je bil prejšnji teden zanj uspešen, saj je bil razglašen za najboljšega igralca vzhoda lige NBA. Bostonu je prejšnjo sredo nasul 27 točk, Chicagu pa v nedeljo 24. V petek, ko je Slovenija igrala kvalifikacije za svetovno prvenstvo proti Španiji, je bil Dragić na gostovanju v Minnesoti: "Tekme nisem gledal, ker sem isti dan igral proti Minnesoti. Hotel sem gledati in sem nekako naredil plan, ampak nisem najbolje pogledal urnika in, ko se je tekma začela, sem v bistvu spal. Sem pa pobrskal po internetu in prvi polčas so bili blizu, potem so Španci naredili prednost 18 točk, potem so naši spet zagrizli in boljše zaigrali v obrambi, na koncu pa je bilo premalo."

Kljub zadnjim porazom je Dragić zadovoljen s predstavami svojega kluba v začetku rednega dela sezone. (Foto: AP)

Dragič je dejal, da je v stiku s kolegi iz reprezentance, saj so skupaj v spletni klepetalnici. "Nekako manj sem tam sicer, ker sem se bolj osredotočil na moje probleme v ekipi, ampak definitivno vedno spremljam in navijam zanje," je dejal. Na svoje nastope na evropskem prvenstvu ima zelo lep spomin, vendar pravi, da ima toliko obveznosti, da mora živeti v sedanjosti. "Definitivno se rad spominjam, ni pa zdaj to, da bi bil vedno doma in gledal posnetke. Kar je bilo je bilo, bo pa definitivno lep spomin za vse življenje." Dragić je v igri za letošnjo nagrado najboljšega slovenskega športnika leta, o čemer pa pravi, da ne razmišlja: "Če bom izbran, bo to res lepa nagrada, ampak ne igram košarko zaradi nagrad. Skušam nekako živeti v sedanjosti. Kot sem rekel imam veliko obveznosti z mojim klubom in na to nimam nobenega vpliva. Če bom dobil nagrado, bom zelo vesel, ampak brez soigralcev, mojih 'kompanjerosov' v ekipi, pa ne bi šlo."

Kljub zgodovinski zlati medalji slovenski košarkarji za ta uspeh še niso prejeli denarne nagrade. Dragić je dejal, da so španski košarkarji, ki so bili tretji v Carigradu dobili po 30.000 dolarjev, srebrni srbski pa po 20.000 dolarjev. Na vprašanje o nagradi je zagotovil, da sam denarne nagrade ne potrebuje, bi pa bila dobrodošla nekaterim drugim soigralcem. Trenutno naj bi potekala dogovarjanja o neki obliki nagrade med igralci, zvezo in državo, vendar za zdaj so praznih rok. Na vprašanje o tem, kaj meni o krizi evropske košarke oziroma delitvah med organizacijama Fiba in Evroliga, je Dragić menil, da to ni dobro za košarko, saj reprezentance, ki so pri vrhu ne morejo igrati z najboljšimi, kar jih lahko stane uvrstitve na svetovno prvenstvo. "Ne morem preveč komentirati, ker nisem povezan s tem položajem in tudi igralci NBA ne moremo definitivno igrati. Na koncu je to slabo, kajti so v vojni (Fiba in evroliga), trpijo pa reprezentance, igralci in rezultati," je dejal Dragić.