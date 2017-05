Dragićev trener Spoelstra skupaj z D'Antonijem izbran za trenerja leta v ligi NBA

Spoelstra je skupaj z D'Antonijem prejel naziv najboljšega trenerja sezone s strani Združenja trenerjev lige NBA. (Foto: AP)

Glasovalo je trideset trenerjev lige NBA, Mike D'Antoni in Erik Spoelstra pa sta prejela po devet glasov. "D'Antoni in Spoelstra si zaslužita vse čestitke za izjemno delo v letošnji sezoni," je dejal Rick Carlisle, sicer trener Dallas Mavericks in predsednik Združenja trenerjev lige NBA, ki je tudi podelilo nagrado.



D'Antoni je v rednem delu sezone Houston popeljal do 55 zmag v rednem delu lige NBA, rakete pa so še aktivne tudi v končnici, kjer se v konferenčnem polfinalu zahodne konference borijo s San Antoniom. Čeprav se Spoelstra z Miamijem ni prebil v končnico lige NBA, mu je ob številnih poškodbah s svojo ekipo v drugem delu sezone uspel pravi podvig, saj je po le 11 zmagah in 30 porazih na polovici tekmovanja v drugem delu prišel do 30 zmag, izgubil pa le enajstkrat. Kljub temu je vročica zaradi slabšega medsebojnega izida tekem proti Chicago Bulls ostala brez končnice.