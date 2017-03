Dragićevih 28 točk za zmago nad Detroitom

Goran Dragić (Foto: AP)

Zmaga je bila za Miami zelo pomembna v boju za končnico. Ekipa iz Floride ostaja na osmem mestu vzhoda, eno zmago zaostaja Chicago, dve pa zdaj Detroit, ki je v dveh večerih izgubil dvakrat zaporedoma. Najprej je moral Udrih priznati premoč Sašu Vujačiću z New Yorkom, danes je pa je izgubil še drugi "slovenski" obračun v ligi proti Miamiju. V domačem dresu je s 25 točkami izstopal Kentavious Caldwell-Pope.



A razplet je bil na tekmi polni preobratov nepričakovan. Detroit je še ob koncu tretje četrtine zaostajal za 11 točk (78:67), nato pa nadigral Miami in imel v zadnjem delu zmago takorekoč že zagotovljeno, ko je Ish Smith pol minute pred koncem zadel za 96:92. A s tem se ni strinjal Miami s svojim prvim igralcem Dragićem. Ta je najprej zadel prosti met in nato 24 sekund pred koncem s košem goste s Floride pripeljal na 95:96. V izteku pa je sledil tudi kanček sreče. Šest sekund pred koncem je z metom poskušal James Johnson, žogo je v napadu ujel Dragić in bil prav tako neuspešen, a je bil za Miami v skoku uspešen še Hassan Whiteside, ki je s sireno zadel za zmago.



Izidi:

Detroit Pistons - Miami Heat 96:97

Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 108:118

Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves 114:115

Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 101:106

Atlanta Hawks - Phoenix Suns 95:91

Houston Rockets - Golden State Warriors 106:113

Portland Trail Blazers - Denver Nuggets 122:113

Los Angeles Lakers - Washington Wizards 108:119