Durant podaljšal za dve sezoni, nesebično se je odrekel milijonom, zaslužil bo precej manj kot Curry

Durant ostaja v Golden Stateu, kjer želi skupaj s Curryjem zgraditi pravo košarkarsko dinastijo. (Foto: AP)

Potezo Duranta, MVP letošnjega finala lige NBA, ki je sprejel 'zgolj' 23 milijonov evrov na sezono, so številni analitiki označili za nesebično, saj je s tem sprostil še nekaj denarja za druge igralce. Spomnimo: bojevniki so minulo soboto za pet let podaljšali sodelovanje s prvim zvezdnikom Stephenom Curryjem, ki bo zaslužil rekordnih 176 milijonov evrov (201 milijon dolarjev). Povedano drugače: Curry bo zaslužil 12 milijonov evrov več na sezono kot Durant. Ta naj bi se odrekel sedmim milijonom evrov na sezono, 30 milijonov evrov (34,5 milijona dolarjev) naj bi namreč bila namreč najvišja možna pogodba, ki bi jo lahko s strani Bojevnikov prejel Durant, poročajo ameriški mediji.

Durant je v finalu lige NBA, ko so bojevniki premagali Cleveland Cavaliers, v povprečju dosegal po 35,2 točke, 8,4 skoka in 5,4 podaje na tekmo.