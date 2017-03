'Dvojni' Dragić popeljal Miami do nove zmage, po porazih Chicaga in Detroita je 'obljubljeno' osmo mesto blizu

Goran je bil tudi tokrat izjemno razpoložen na parketu American Airlines Arene. (Foto: AP)

Ekipa Miami Heat je v boju za končnico v severnoameriški košarkarski ligi NBA prišla do nove pomembne zmage; tokrat je ugnala Charlotte Hornets s 108:101. Slovenski zvezdnik Goran Dragić je v 34 minutah zbral 22 točk, 10 podaj in šest skokov. Miami ima sedaj na devetem mestu le poraz več od Chicaga, ki na osmem in zadnjem mestu, ki še vodi v končnico na vzhodnem delu lige. Tudi sedmouvrščena ekipa Detroit Pistons ima le poraz manj od Miamija. Detorit, Beno Udrih tudi tokrat ni igral, je izgubil v Indiani; Pacers so zmagali s 115:98. Milwaukee Bucks je premagal New York Knicks s 104:93, tretji slovenski košarkar v ligi Saša Vujačić pa tudi ni igral za New York.

Izidi:

Miami Heat - Charlotte Hornets 108:101

Milwaukee Bucks - New York Knicks 104:93

Indiana Pacers - Detroit Pistons 115:98

Denver Nuggets - Washington Wizards 113:123

Golden State Warriors - Boston Celtics 86:99

San Antonio Spurs - Sacramento Kings 114:104

Atlanta Hawks - Brooklyn Nets 110:105

New Orleans Pelicans - Toronto Raptors 87:94

Houston Rockets - Utah Jazz 108:115

Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers 107:91

Orlando Magic - Chicago Bulls 98:91