EKSKLUZIVNO: Alen Omić še kdaj za slovensko reprezentanco? Lepo je obleči slovenski dres ...

Alen Omić je za slovensko reprezentanco nastopal kot naturalizirani igralec, v letošnjem izboru selektorja Igorja Kokoškova pa ga ni bilo, saj je eno prosto mesto naturaliziranega igralca zasedel Američan s slovenskim potnim listom Anthony Randolph. Omić je za slovensko reprezentanco sicer igral v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo na katerem je slovenska izbrana vrsta pokorila celotno Evropo, na šestih tekmah pa je v povprečju dosegal po 6.7 točke in šest skokov na tekmo. "Igral sem v kvalifikacijah, pomagal k uvrstitvi na prvenstvo in seveda sem bil jezen in me je bolelo, ker so mi povedali, da sem številka dve, oziroma rezerva. Nisem se javljal na telefon, nisem se želel pogovarjati o tem," je v pogovoru z našo novinarko Mileno Novak o tem, da ni nastopil na Eurobasaketu povedal Omić.

Omić, ki je rojen v BiH, je kariero začel v Zlatorogu, nadaljeval v Unionu Olimpiji ter Gran Canarii, v minuli sezoni pa je bil član turškega Anadolu Efesa ter španske Unicaje, trenutno pa je član jeruzalemskega Hapoela. Slovenija sedaj vstopa v nov kvalifikacijski cikel, kjer se bo v družbi Belorusije, Črne gore in Španije poskušala uvrstiti na svetovno prvenstvo, ki ga bo leta 2019 gostil Peking. Na seznamu novega selektorja Rada Trifunovića se je za omenjeni kvalifikacijski cikel znova znašel Omić, ki je v ekskluzivnem pogovoru za našo medijsko hišo povedal, da izjemno spoštuje novega selektorja. "Gospod Trifunović je spoštovanja vreden človek. Je oseba, ki je v karieri dosegla vse s trdim delom in to jaz najbolj spoštujem," je še povedal Omić, kateremu je bilo tudi žal, da na evropskem prvenstvu ni dobil priložnosti, da zaigra s tako vrhunskima košarkarjema Luka Dončić in Goran Dragić. Vse to in še več, pa v športnem delu oddaje 24UR. Ne zamudite!